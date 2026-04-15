Trendyol Süper Lig’de kritik haftalara girilmiş durumda. İzmir ekibi Göztepe 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak. Sarı kırmızılı İzmir ekibi maç öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yoğun tempoyla çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Stoilov yönetiminde taktik ağırlıklı çalışma!

Kulüpten, Antrenman hakkında bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmeye göre, günün antrenmanına ısınma hareketleriyle start verildi. Dar alanda pas ve oyun organizasyonları ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktiksel çalışmalara ağırlık verildi.

Hedef 3 puan!

İzmir temsilcisi, ligdeki konumunu güçlendirmek adına Kocaelispor deplasmanından avantajlı bir sonuçla dönmeyi amaçlıyor. Teknik heyetin, rakibin oyun yapısına göre özel bir plan üzerinde durduğu gelen bilgiler arasında.

Hazırlıklar devam edecek!

Göztepe, 18 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde antrenmanlarını hız kesmeden sürdürecek. Sarı-kırmızılılar, son idmanların ardından ise maçın son taktik provasını yapacak.