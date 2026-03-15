Son Mühür/ Osman Günden- Seçim döneminde ulaşımın daha uygun fiyatlı ve erişilebilir olması söz konusu edilmişti. Ancak geçen iki yılda toplu taşıma ücretleri artış gösterdi. İzmirli vatandaşlar, “Her gün işe gidip gelirken ulaşım masrafı ciddi şekilde arttı. İki yıl önce vaat edilen ucuz ulaşım hâlâ hayata geçmedi. Aktarma sistemi avantaj sağlıyor ama fiyatlar hâlâ yüksek” diye konuştu. Esnaf da benzer şekilde artan maliyetlerin günlük yaşamı zorlaştırdığını ifade etti.

Kültür ve sanat projelerinde gecikme

Karşıyaka’da yapılması planlanan opera binası gibi kültür projeleri, seçim vaatleri arasında ön plana çıkmıştı. Ancak proje hâlâ tamamlanmış değil. Sanatçılar ve bölge sakinleri, “Proje devam ediyor ama seçimden önce daha hızlı olacağı söylenmişti. Kültür ve sanat alanında bazı adımlar atıldı ama beklentiler karşılanmadı” diyerek gecikmelerden şikâyetçi olduklarını belirtti.

Çevre ve altyapıda kısmi iyileştirme

İzmir Körfezi’nin temizlenmesi ve trafik sorunlarının çözümü de seçim döneminde öne çıkan vaatler arasında yer aldı. Bazı bölgelerde iyileştirmeler yapılmış olsa da sorunlar tamamen çözülemedi. Esnaf ve bölge sakinleri, “Körfezde temizlik çalışmaları başladı ama hâlâ koku ve atık sorunu var. Trafik için bazı yollar açıldı ama yoğunluk hâlâ ciddi” ifadelerini kullandı.

Sosyal projeler ve kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşüm ve sosyal projelerde bazı adımlar atıldığı belirtiliyor. Ancak mahalle sakinleri projelerin beklenen hızda ilerlemediğini aktarıyor. “Sosyal konut ve tesisler için bazı adımlar atıldı ama hâlâ beklediğimiz seviyede değil. Projeler plan aşamasında, uygulamada gecikmeler var” diyen vatandaşlar, sosyal yaşam ve konut projelerinin hızlandırılmasını talep ediyor.

İzmir’de iki yılın ardından vaatlerin ne kadarının hayata geçtiği ve hangi alanlarda eksiklerin bulunduğu, vatandaşların gözünden net bir tablo ortaya koyuyor. Ulaşımda artan maliyetler, kültür projelerindeki gecikmeler, çevre ve altyapı çalışmalarının sınırlı etkisi ile sosyal projelerdeki yavaş ilerleme, kentin gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Vatandaşlar, önümüzdeki dönemde somut adımlar ve hızlandırılmış projeler görmeyi bekliyor.