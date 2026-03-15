TFF 3. Lig’de sezonun en kritik haftalarından birinde sahaya çıkan Karşıyaka, doğrudan play-off hattını ilgilendiren karşılaşmada Ayvalıkgücü Belediyespor’u mağlup ederek önemli bir engeli aştı.

Karşılaşma boyunca oyun üstünlüğünü elinde tutan İzmir temsilcisi, bulduğu gollerle sahadan 2-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Karşıyaka, hem rakibiyle arasındaki puan farkını açtı hem de play-off potasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Puan farkı açıldı, hedef ikinci sıra

Ayvalıkgücü Belediyespor karşısında alınan galibiyetin ardından Karşıyaka puanını 56’ya çıkardı. Bu sonuçla birlikte yeşil-kırmızılı ekip, play-off hattındaki doğrudan rakiplerinden biri olan Ayvalıkgücü ile arasındaki puan farkını 4’e yükseltti. Ligde 3. sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, üst sıralar için de takibini sürdürüyor.

İzmir temsilcisi, ligde ikinci sırada bulunan Eskişehirspor’u yakından takip ederek doğrudan üst sıralara yükselme hedefini canlı tutuyor.

Karşıyaka’dan 5 maçlık galibiyet serisi

Sezonun kritik dönemine formda giren Karşıyaka, son haftalarda yakaladığı istikrarlı performansla dikkat çekiyor.

Ayvalıkgücü Belediyespor galibiyetiyle birlikte üst üste 5. kez sahadan 3 puanla ayrılan yeşil-kırmızılı ekip, hem hücum hattındaki üretkenliği hem de sahadaki disiplinli oyunuyla ligde yükselişini sürdürüyor.

Ömer Faruk Sezgin golleriyle öne çıkıyor

Karşıyaka’nın hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri olan Ömer Faruk Sezgin, attığı gollerle takımının galibiyet serisinde başrol oynuyor.

Sezon başında Kütahyaspor’dan transfer edilen 26 yaşındaki forvet, özellikle son haftalarda yakaladığı form grafiğiyle dikkat çekiyor.

Deneyimli golcü oyuncu son 4 maçta rakip fileleri tam 8 kez havalandırdı. Nazillispor karşısında hat-trick yaptı.

Altay ve Ayvalıkgücü Belediyespor maçlarında ikişer gol kaydetti. Deplasmanda oynanan Uşakspor karşılaşmasında ise bir kez fileleri havalandırdı.

9 maçta 9 gol

Sezonun ilk yarısında bahis soruşturması nedeniyle forma giyemeyen golcü futbolcu, cezasının sona ermesinin ardından Karşıyaka formasıyla etkileyici bir performans sergiledi.

Ömer Faruk Sezgin, yeşil-kırmızılı forma altında çıktığı 9 maçta 9 gol atarak takımının yükselişinde kilit rol oynadı.

Karşıyaka’da yakalanan bu form grafiği, sezonun son haftalarına girilirken İzmir temsilcisinin hem play-off hem de üst sıralar için umutlarını artırmış durumda.