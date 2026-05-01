Dikili Bedeliyesi Çandarlı Konferans Salonu’nda düzenlenen "İlk Yardım ve Afet Bilinci Eğitimi" başlığıyla düzenlenen etkinlikte, Kuzey Ege Arama Kurtarma Derneği (KEAK) ile İZ-AFED (İzmir Afet Bilinci, Çevre ve İklim Farkındalığı Derneği) güçlerini birleştirdi.

Etkinliğin temel mesajı netti: Bilgi, en zor anlarda hayata tutunmamızı sağlayan en sağlam halattır. KEAK Başkanı Ajlan Alpay, konuşmasında şunları söyledi: “İzmir’in en kuzey ilçesi Dikili ve çevresinde hayati önemde bilgilerle toplumda farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. Eğitimlerde, her bireyin birer kurtarıcı olabileceği vurgulandı. Yapılması gereken tek şey, eğitimler için biraz zaman ayırmak ve hazırlık yapmaktır. Çünkü mağdur kişi olmak, can ve mal kaybını kimse istemez.

Dikili, Ayvalık, Foça, Özdere, Bodrum gibi yaz aylarında nüfusu katlanan bölgelerde sağlık sorunları, acil durumlar veya afetler yaşandığında bireysel hazırlık hayati önem taşır. Tatil ve eğlenme için gidilen bu güzel ilçelerde güvenliğimiz için bir planımız var mı? Yoksa yardım bekleyen mağdurlar arasında mı olacağız?

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde bu soruların yanıtını düşünmek gerekiyor. Yaz sezonuna yaklaşırken uzun tatil yolculukları ve yoğun trafik kaçınılmaz. Trafikte kurallara uyan,araçlarını bakımlı tutan sürücüler takdir edilirken; bakımsız, aşırı yüklü veya alkollü araç kullanımı ciddi riskler oluşturuyor.

Birçok araçta hâlâ yangın tüpü, ilk yardım çantası, reflektör gibi temel güvenlik malzemeleri bulunmuyor. Araçlara büyük paralar harcanırken, can kurtaracak donanımlar neden gereksiz görülüyor? 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri’nde 11 şehirde 53.000’den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı ve engelli kaldı.

Yüzlerce bina çöktü, binlercesi yıkılmak zorunda kaldı. Bu büyük afet bazı konularda değişim yarattı ancak toplum olarak hâlâ ilk yardım ve afet bilinci konusunda yeterli seviyede değiliz. Hayatınız en değerli varlığınız. Bir plan yapın. İlk yardım, yangın ve afet eğitimleri alabileceğiniz bir STK’dan, resmi veya ticari kurumdan eğitim alın. Çünkü sizden bir tane daha yok!”

Alkışlar durmadı!

Etkinlikte ayrıca İZ-AFED Tiyatral Anlatma Ekibi tarafından sahnelenen “Hazır Mıyız?” isimli tiyatro oyunu mizah, gerçekleklik ve bilimsellik dengesiyle deprem hazırlığını anlattı. Oyuncular Handan Aşan, Serkan Hacıalioğlu, Zergül Dönmez, Erkan Güneş ve Şeyda Özpolat performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Oyundan sonra sahneye çıkan Servet Ertaş, “Bu tiyatro oyununu afet farkındalığında bir eğitim aracı olarak tasarladık. 2024 yılı başında oyun metnini yazarak provalara başladık. Usta tiyatrocu Serkan Hacıalioğlu (Tiyatro Tirmata’nın kurucusu) başrolde ‘Çaycı Dursun’ karakterini canlandırıyor. Yönetim Kurulu Üyemiz Handan Aşan, Fahriye Hanım rolüyle ‘bayan bilen’ karakterini oynayarak diğer karakterlerin yanlış bilgilerini düzeltiyor. Erkan Güneş ve Zergül Dönmez ‘Kentsel Çelişkiler Ofisi’ çalışanlarını başarıyla canlandırıyor. Bu yıl ekibimize genç sosyolog üyemiz N. Şeyda Özpolat, Hüsniye karakteriyle katıldı.” dedi.

Tiyatro geçmişinden bahsederek şu ifadelerde bulundu: “Tiyatroyla ilgim 2007 yılında kamu çalışanlarından kurduğum Tiyatro 657 grubuyla başladı. O grupta hem kurucu-koordinatör hem de oyuncu olarak görev aldım. Grup, memur oyuncuların tayin, nakil ve emeklilik gibi nedenlerle dağılması nedeniyle 2009 yılında sona erdi. Tiyatronun damağımda bir tadı kalmıştı. Sonra İZ-AFED bünyesinde kurmayı gündeme getirdik ve kurduk. ‘Hazır Mıyız?’ ilk oyun yazarlığı denememdi. Bu konuda yaptığım araştırmada, mizah öğelerini de barındıran bu denli bütünlüklü bir oyun örneğine rastlamadım. Bizim yenilikçi yaklaşımımız, mizahın güldürürken düşündüren etkisiyle afet bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Tiyatral Anlatım Ekibimiz ile afet bilinci, çevre bilinci, iklim değişikliği, ilkyardım, iş sağlığı vegüvenliği gibi konuları kısa tiyatro oyunlarıyla mizahın güçlü etkisiyle anlatmaya başladık.”