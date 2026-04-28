Son Mühür/ Emine Kulak- Karşıyaka Belediyesi’nde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde iki kadın belediye çalışanına yönelik cinsel saldırı ve cinsel taciz suçlarını işlediği iddiasıyla Alper Alptekin hakkında açılan dava Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2. Kez görüldü. Duruşmaya sanık Alper Alptekin katılmadı.

Tanıklar dinlendi

Dönemin spor müdürü olay sonrası görevden alınan C. K. duruşmadan tanık olarak konuştu. H.E.’nin yaşadıklarını anlattı. Taciz tarafından rahatsız edildiğini müdürüne iletti, özel hayatı ile ilgili sorular sorduğundan bahsediyor. B. A. ile daha sert konuşmak gerekir” dedi

Mağdurun annesi olay örgüsünü anlattı

Mağdur Y.G. H. ‘nin Annesi K.S, “Sanığı hiç tanımam. H.E’yi kızımın arkadaşlığından dolayı tanıyorum. İddianameye konu edilen görgüye dayalı şahitliğim yok. Kızım Yazgıya karşı 14 Eylül’de taciz eylemi olmuş. Kızım olay tarihinde bana anlattı. Toplantı yapılacağını bana iletti. Gidip gitmediğini de sormak için aradım. 3 saat geçtikten sonra kızım beni aradı ‘anne geliyorum’ dedi. Kızımın bana anlattığına göre Bostanlı’da bir yere kızımı çağırmış. Bu sırada da kızımı pencereden izliyormuş. Daha sobra sanığı görmüş ve yanına gitmiş. Kızım gittiği yerin kafe olduğunu düşünmüş. İçeriye girince içeride şahsın hazırladığı meze ve alkollü içecekleri görüyor. Kızım ise alkol almayı istemiyor. Hamle yapıp kızıma arka tarafından sarılmış; 'göğüslerine silikon yaptırmak ister misin, sana daha iyi şartlar sunabilirim. Karşıyaka’da evin olmasını istemez misin?' gibi söylemlerde bulunmuş. Kızım tepki olarak sanığı itelemiş. Ayrılmak istemiş. Sanık ise sinirlenmiş ve kızıma sen arabaya geç seni İzban’a bırakayım demiş. O sırada da benim aradığım zamanlara denk geldiği için kızıma 'Buraya geldiğini kime söyledin?' diyerek tepki vermiş. Kızım bunu bana söyledikten sonra savcılığa gidelim dedim. Kendisi gitmek istemedi, yarışa hazırladığı öğrencileri vardı, onların etkilenmemesi için daha sonra yapacağını söyledi. Birkaç gün sonra 2024 yılının 9. Ayının 16. gününde sanık kızımı aradı. 'Geçen seferki toplantı verimli geçmedi, sinirin geçti mi, bir toplantı düzenleyelim mi?' diye sordu. Kızım ise ‘hayır başkanım’ diye cevap verdi. Daha sonra telefon kapandı. Daha sonra kızım, Kamil isimli arkadaşına olayı anlatmış, H. E. ’nin de bu şekilde bir eylemlere maruz kaldığını öğrenmiş. Birlikte karar alıp, şikayetçi oldular. Daha sonra kızıma çalıştığı iş yerinde mobbinge maruz kaldı” şeklinde konuştu.

Mağdur avukatı, “Biz tanık olarak K.K.’yı hazır edeceğiz. Dinlenilmesini istiyoruz. Y. H. G. 16.09.2026 tarihinde görüşme gerçekleştirdiğini beyan etmiştir. Bu tarihe ilişkin HTS kayıtlarını talep ediyoruz” dedi.

Sanık avukatı ise, “Bu tip suçlarda şikayetçilerin yalan söylemesi gereken husumet olup olmayacağı araştırılmalı. H. E.’ nin spor müdürü olma aşamasında dinlenen tanıklar var, dinlenmeli. Adli tatile gelmeden sonuca kazandırılmasını istiyoruz. Çok fazla haberler çıkıyor” şeklinde konuştu.

Dava ertelendi

Tanık K.K.’nin bir sonraki celsede hazır edilmesine üzerine ve katılan O. D. Ve O. G. , E. B.’yi olayla görgüsü olduğuna yönelik sanık ve katılanlar tarafından herhangi bir iddianamede bulunmayacağından dosyaya katlı ve fayda sağlamayacağından reddine, sanık müdahillerinin bir sonraki celsede dinlenilmesine bir sonraki Duruşmanın 9 Temmuz saat 15:30’a ertelendi.