Osman Günden / Son Mühür - Sarı-kırmızılı ekipte iki sezondur görev yapan yardımcı antrenör Burak Simit ile alan antrenörü Alihan Atıgan’ın yanı sıra, geçen sezon kadroya dahil olan atletik performans antrenörü Gencer Yarkın ve istatistik antrenörü Ramazan Öztürk ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu ayrılıkların yeni sezon planlaması kapsamında gerçekleştiği belirtilirken, görev süreleri boyunca takıma sundukları katkılar için antrenörlere teşekkür edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Antrenörlerimize emekleri için teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz”

11. Sırada tamamladı

Göztepe Voleybol’da teknik ekipte yaşanan bu ayrılık, sezon sonunda başlatılan kapsamlı dönüşümün önemli bir parçası olarak öne çıktı. Sultanlar Ligi’nde 26 maçta 9 galibiyet ve 17 mağlubiyet elde eden İzmir temsilcisi, sezonu düşme hattının iki basamak üzerinde 11’inci sırada tamamladı.

Takımdan gönderilen isimler

Kadrosunda da geniş çaplı bir değişime giden sarı-kırmızılı ekip, Ceren Kestirengöz Kapucu, İlayda Uçak, Kayla Haneline, Emine Arıcı, Kara Bajema, Bihter Dumanoğlu Yarkın, Sherridan Atkinson, Nehir Kurtulan, Eda Kafkas, Amelie Rotar ve Lana Scuka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Çinli oyuncuyla sözleşme

Daha önce başantrenör Ataman Güneyligil ile de devam edilmeyeceği duyurulmuştu. Öte yandan Göztepe, dış transfer çalışmaları kapsamında Çinli smaçör Yushan Zhuang ile sözleşme imzaladı.