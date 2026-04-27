İzmir ekibi Göztepe Voleybol, yeni sezon yapılanması kapsamında önemli bir hamleye imza attı. İzmir temsilcisi, teknik ve idari kadrosunda istikrarı korumayı tercih etti. Sarı-kırmızılı kulüp tarafından mevcut ekipte yer alan isimlerle yola devam edileceği açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yaşanan gelişmeyle ilgili açıklama geldi. Yeni sezon planlaması çerçevesinde yardımcı antrenör Umut Kızrak, alan antrenörü Andaç Kapan, fizyoterapist Seda Nur Çimen, masöz Burcu Çilem Şevik, idari menajer İremsu Durmuş ve takım menajeri Zeynep Seda Uslu ile yola devam denildi.

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını şekillendirmeye devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda, ekibe başarı dilekleri iletilirken yeni sezon için olumlu mesaj verildi.