Son Mühür / Yağmur Daştan - Ankara’da geçtiğimiz günlerde bir araya gelen CHP’li belediye başkanları, yerel yönetimlerin son dönemde karşı karşıya kaldığı hukuki süreçleri ve denetimleri masaya yatırdı. Özellikle rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmaların odağında yer alan bu zirvede, belediyelerin yönetim stratejileri konuşuldu.

Öte yandan toplantıda, özellikle İzmir merkezli belediyelere yönelik gerçekleştirilen kooperatif davaları, rüşvet operasyonları ve yargıya taşınan yolsuzluk iddiaları oluşturdu. CHP yönetimi ve belediye başkanları, bu denetimlerin ve operasyonel süreçlerin hukuki bir gereklilikten ziyade, partiyi yıpratmaya yönelik siyasi bir “operasyon kıskacı” olduğu söylendi.

Usta kalem Hasan Çölmekçi Masası'nda bu konuyu ele aldı ve CHP'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu:

“Eğer soruşturma daha hafif düzeydeyse ya da yeni açılmışsa, hemen ‘bu siyasi’ deniliyor. Oysa ortada belgeler, bilgiler var. Başta ‘siyasi baskı’ söylemi öne çıkıyor; ancak dosyaya daha fazla belge girdikçe bu kez ‘bize baskı var, yok edilmek isteniyoruz’ denilmeye başlanıyor. İşin içinden çıkılamadığı noktada ise farklı söylemler devreye giriyor; CHP bu noktada milli değerleri ve Atatürk'ü kullanıyor.''

''Bunlar nasıl mümkün olabiliyor?''

“Şimdi soruyorum; bu kadar geniş kadrolar neden var, ihalelerle ilgili ortaya konulan iddialar ne durumda? Bu belgelerle ilgili neden net açıklamalar yapılmıyor? Bu insanlar nasıl zenginleşiyor, bürokrat maaşıyla villa ve lüks araç sahibi olunması nasıl mümkün oluyor? Bunların araştırılması gerekiyor. CHP acilen fazlalıklarından kurtulmalı, iç temizlik yapmalı.''

''Parti'nin tavrı önemli burada''

“Operasyonların olacağı zaten konuşuluyordu. Daha önce de dile getirmiştim; sadece bir partiye değil, farklı partilere ait belediyelere de soruşturmalar açıldı. AK Parti'ye mesela daha çok soruşturma açılmış. Ancak burada önemli olan, yolsuzluk iddialarıyla ilgili tavırdır. Eğer bir hata varsa bunun açıkça ifade edilmesi gerekir. Ankara’daki toplantının ardından Cemil Tugay da benzer şekilde açıklamalarda bulundu ve ‘bürokratlar imza atmaktan çekiniyor’ yönünde değerlendirmeler yaptı. O zaman ben de şunu söylerim süreç demekki bu kadar hassas ilerliyor''