Türkiye Basketbol Ligi’nde normal dönemin yorgunluğunu geride bırakan Göztepe, büyük hedefi olan Süper Lig serüvenine yarın başlıyor.

Lig maratonunu 34 maçta aldığı 21 zaferle 6. sırada bitiren sarı-kırmızılılar, play-off turunun ilk randevusunda OGM Ormanspor ile karşı karşıya gelecek.

Başkentte zorlu randevu

Ankara’daki M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu maç, saat 20.00’de başlayacak.

Göz-Göz, deplasmanda oynayacağı ilk karşılaşmadan zaferle ayrılarak motivasyon kazanmayı ve tur kapısını aralamayı hedefliyor.

Göztepe kendi saha şansını kullanmak istiyor

Ankara’daki ilk maçın sonrasında ekipler serinin ikinci maçını Cumartesi günü İzmir’de oynanacak. Kendi saha ve seyirci şansını kullanmak isteyen Göztepe, ilk maçta alacağı avantajlı bir skorla İzmir’e dönüp taraftarıyla birlikte tur heyecanını kutlamayı hedefliyor.

Yarı final yarışında rakipler belli oldu

Zorlu play-off yarışında Göztepe, OGM Ormanspor zorluğunu aşması durumunda hedefini bir üst tura çıkaracak.

Sarı-kırmızılı ekibin yarı finaldeki beklenen rakibi ise Parmos Bordo BK ile TED Ankara Kolejliler eşleşmesinden çıkacak takım olacak. Süper Lig hedefine bir adım daha ulaşmak isteyen İzmir temsilcisinde tüm planlar zafer üzerine.