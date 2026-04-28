Göztepe Voleybol, teknik ekibini güçlendirmek amacıyla yardımcı antrenörlük görevi için Mustafa Kılınç ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Resmi açıklama geldi!

Kulübün resmi hesaplarından anlaşmanın ardından açıklama yapıldı. 1995 doğumlu genç antrenör, önümüzdeki sezon itibarıyla Göztepe Voleybol'da görev alacak. Göztepe Voleybol tarafından Mustafa Kılınç'a, “Göztepe’mize hoş geldin” denilirken yeni görevinde de başarı dileklerinde bulunuldu.

Uluslararası deneyimi göze çarpıyor!

Mustafa Kılınç, son olarak Rusya temsilcisi Proton-Saratov bünyesinde yardımcı antrenör olarak görev yaptı. Kariyerinde Kuzeyboru ve Manisa BBSK gibi kulüplerde de görev yapan Kılınç, farklı liglerde kendini kanıtlamış bir isim olarak dikkat çekiyor.

Milli takım geçmişi de dikkat çekiyor!

Genç antrenör kulüp kariyerinin dışında Rusya ve Kazakistan milli takımlarında da görev aldı. Uluslararası anlamda da önemli bir deneyim kazanan Kılınç, Göztepe Voleybol’un yeni sezon hedeflerine katkı sağlamak için mücadele edecek.

