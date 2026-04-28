Son Mühür- İzmir’in ulaşım tarihine geçecek Buca Metrosu projesiyle ilgili son günlerde yayılan 'çalışmalar durdu' iddialarına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bir açıklama geldi. Belediye, projenin aksamadığını ancak finansman ayağında Ankara’dan onay beklediklerini vurguladı.

Şehrin trafik yükünü omuzlaması beklenen Buca Metrosu projesi, son günlerde hem finansal kriz hem de saha çalışmalarının durdurulduğu iddialarıyla gündemde. Tartışmaların odağındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi, sessizliğini bozarak projenin geleceğine dair tüm merak edilenleri tek tek yanıtladı.

"İddialar gerçek dışı"

Belediyeden yapılan açıklamada, sahadaki işleyişin durduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğu belirtildi. Özellikle tünel açma makinelerinin (TBM) ve istasyonlardaki şantiyelerin aktif olduğu ifade edilirken, önceliğin iş güvenliği çerçevesinde projenin planlandığı gibi ilerlediği bildirildi. Yani belediyeye göre sahadaki çarklar dönmeye devam ediyor.

Gözler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda

İşin ekonomik boyutunda ise tablo biraz daha karmaşık. Uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerde bir sorun olmadığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kredi dilimleri üzerine temasların sürdüğü açıklandı. Ancak asıl düğüm noktası merkezi yönetimden beklenen onaylar...

Belediye yönetimi, gerekli tüm kredi anlaşmalarını masaya koyduklarını ancak aylardır Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın onayını beklediklerini hatırlattı. Yapılan açıklamada, "Krediler konusundaki taleplerimiz bugüne dek ne yazık ki karşılıksız kaldı" denilerek, sürecin hızlanması için Ankara’ya dolaylı bir çağrıda bulunuldu.

"İzmir’in hakkını teslim etmeyeceğiz"

Siyasi polemiklerin projenin önüne geçmesine izin verilmeyeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi, açıklamasını şu kararlı cümlelerle noktaladı:

"Hangi şart altında olursak olalım, bu metro Buca’ya gelecek. İzmirlilere verdiğimiz sözü tutacak, kentin geleceğini finansal tartışmalara kurban etmeyeceğiz."



Ne olmuştu?

Buca Metrosu'nun bir süredir ciddi bir finansal darboğazla pençeleştiği iddia edilmişti. Eski başkan Tunç Soyer döneminde yaklaşık 4 milyar liralık bir bütçeyle ihale edilen projede, iddialara göre belediyenin yüklenici firma Gülermak’a olan borcu, kur farkları ve gecikmelerle birlikte ana ihale bedelini bile aşmış durumdaydı.

Makineler şantiyeden çekilmişti

Finansal akışın yavaşlamasıyla birlikte sahada işler sarpa sarmaya başlamıştı ve hak edişlerini alamayan firma, geçtiğimiz günlerde bazı bölgelerdeki ağır ekipmanlarını ve iş makinelerini geri çekmeye başlamıştı. Hatta yerin metrelerce altında tünel açan o devasa makinelerin (TBM) bile kontak kapatma noktasına geldiği konuşuluyordu.

Tüm bu iddiaların ardından ise Büyükşehir belediyesinden farklı bir açıklama geldi.