Son Mühür / Yağmur Daştan - Gündem Masası'nda bu hafta Gaziemir Belediyesi ile ilgili çarpıcı iddialar ele alındı. Usta kalem Hasan Çölmekçi, Gaziemir Belediyesi'ne çok sayıda Karslı vatandaşın işe alındığını söyledi. Bu kişilerin belediye başkanı Ünal Işık'ın akrabası olduğunu söyledi. Bununla birlikte bir de isim veren Çölmekçi, Zelal Çelebi adında Ünal Işık'ın bir akrabası olduğunu ve bu kişiye de belediye işe aldıklarını söyledi.

Çölmekçi'nin gündemi sarsacak sözleri şu şekilde:

“Hayrola Gaziemir Kars'ın ilçesi mi oldu? Duyunca şaşırdım gerçekten. Son dönemde Karslıların yoğun şekilde işe alındığı, genelde aynı memleketten kişilerin tercih edildiği yönünde iddialar var. Bu durumun Gaziemir’de başladığı söyleniyor. Bunun sebebinin de, Belediye Başkanı Ünal Işık’in Kars’tan gelen bazı akrabalarının belediyede işe almış. Ondan bu sorun ortaya çıkmış.''

Akrabası başkan yardımcısı mı olacak?

''İsmi de paylaşayım; Zelal Çelebi’nin başkanın akrabası olduğu iddia ediliyor. Daha önce İl Özel İdaresi’nde çalışırken ihraç edildiği ve ardından Gaziemir Belediyesi’nde göreve başladığı söyleniyor. Onun işe alınmasından sonra Karslı personel sayısının arttığı da dile getiriliyor. Ben buradan belediye başkanına soruyorum: Son dönemde kaç Karslı işe alındı? Zelal Çelebi sizin akrabanız mı? Ayrıca kendisini belediye başkan yardımcısı yapmak istediğiniz doğru mu? Bunlara net bir yanıt verilmesini bekliyoruz. Son Mühür olarak soruyoruz.”