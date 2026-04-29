Yeni regülasyonların İzmirlilere sunduğu en pratik yenilik, akaryakıt şirketlerinin sunduğu sadakat programlarındaki sınırların kaldırılması oldu. Bugüne kadar kullanımı oldukça kısıtlı olan promosyon puanları, artık istasyon ekosisteminin her noktasında geçerli bir para birimi gibi işlem görecek. İzmirli sürücüler biriktirdikleri bu ödülleri, araçlarına ücretsiz yakıt doldurmak veya ödeme anında fiyat kırmak için kullanabilecekleri gibi, istasyonların market reyonlarındaki her türlü alışverişlerinde de harcayabilecekler. Çağın gerekliliklerine uygun olarak sisteme dahil edilen dijital cüzdan entegrasyonları sayesinde ise, mobil uygulamalar üzerinden anlık olarak cüzdana para iadesi yapılması veya özel lokasyon bazlı indirimlerin sunulması yasal bir zemine oturtuldu.

Reklam Oyunlarına ve Şeffaf Olmayan İndirimlere Yasak

Akaryakıt satışında tüketicinin net bir şekilde bilgilendirilmesini zorunlu kılan EPDK, yanıltıcı pazarlama dili kullanımını kesin olarak durdurdu. İzmir genelindeki benzinliklerde "...den başlayan" gibi altı boş ifadeler veya "...e kadar varan" tarzı şişirilmiş kampanya söylemleri artık tabelalarda yer bulamayacak. Fiyatları önden köpürtüp sonrasında sahte bir indirimle müşteriyi çekmeye çalışan "bindirip indirme" taktiklerine ağır cezalar uygulanacak. Promosyonların asıl satış bedelinin şeffaflığını bozmasına hiçbir şartta müsaade edilmeyeceği vurgulandı. İzmir'de satılan yakıtın kalitesi de Türkiye genelindeki 12 bin 600 istasyonda olduğu gibi Avrupa standartlarında tutulmaya devam edecek ve denetim ekipleri sahada aktif görev alacak.

Makroekonomik Vizyon ve Enerji Güvencesi

Kurumun açıklamaları sadece akaryakıt pompalarıyla sınırlı kalmayıp, Türkiye'nin genel enerji bekası hakkında da ufuk açıcı veriler barındırıyor. Bahar aylarında faturalara yansıyan yüzde yirmibeş oranındaki doğalgaz ve elektrik güncellemelerinin ardında dağıtım maliyetlerindeki operasyonel yüklerin bulunduğu, ancak devletin tüketiciyi koruyan sübvansiyon şemsiyesinin sürdüğü belirtildi. İzmir'in sanayi ve konut tüketimini güvence altına alan ulusal arz güvenliğinde hiçbir pürüz olmadığı, 15 farklı kaynaktan temin edilen 90 günlük ham petrol stokunun depoları doldurduğu açıklandı. Cari açığı kapatacak dev hamle ise yenilenebilir enerjide depolama alanında yapılıyor. 33 bin megavat kapasiteli bu yeni sistemlerin on yıl zarfında ülkeyi 52 milyar dolarlık doğalgaz ithalinden kurtaracağı müjdelenirken, projeleri hızla tamamlayan firmalara destek olunacağı, işi yavaştan alanların ise piyasadan tasfiye edileceği çok net bir şekilde dile getirildi.