Son Mühür- Eski Ağrı Belediye Başkanı ve AK Parti’li Savcı Sayan, katıldığı programda eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sayan, ekonomi politikaları, pandemi süreci ve finansal yönetime ilişkin çeşitli açıklamalar yaptı.

“Tarihin maliye bakanıydı” ifadesi

Programda konuşan Sayan, Albayrak için, “Berat Albayrak tarihin maliye bakanıydı” ifadelerini kullandı. Sayan, ayrıca “Bu ülkeye iki şey lazım: Barınma ve gıda” sözünü hatırlatarak şu ifadelerde bulundu:

"Bu iki başlık üzerine yoğunlaştı. Ağrı gibi bir yerde 3 milyar liralık yatırım ofisi açtı. Tabii nasip olmadı, biz de geldik, onlar da ayrıldı. 3 milyar ne demek? Merkez Bankası, Hazine hepsi geldiler. Belediye ile hiçbir ilişkisi yoktu bu işlerin. ‘Ben barınma ve gıda işini çözeceğim’ dedi. Sonra ne oldu?

Pandemi döneminde 0,25 ve 0,90 seviyelerinde faiz tartışmaları yaşandı. O süreçte 'kimsenin evinde ekmek yoktu' gibi ifadeler yoktu. Buna rağmen ekonomik adımlar sürdü.

"Türkiye’nin hazinesini ve altınlarını ülkeye getirdi"

"Berat Albayrak’ı kim harcadı biliyor musun? Larry Fink var ya, bu büyük fonun başındaki isim, Türkiye’ye faiz üzerinden yön vermek istiyordu. Berat Albayrak buna karşı çıktı.

Türkiye’nin hazinesini ve altınlarını ülkeye getirdi. O altınlar orada kalsaydı biz faydalanamayacaktık. Altınların Türkiye’ye getirilmesiyle birlikte sistem değişti. Amaç yeni bir yediemin bulmaktı. Yanlış raporlar, yanlış bilgiler ve kamuoyu baskısı oluşturuldu. Türkiye bu tür girişimlere izin vermeyecektir ve yoluna devam edecektir.

Cumhurbaşkanı da bu süreçlere izin vermeyecektir. Türkiye tam bağımsız bir ülke olarak yoluna devam edecektir. Gerçekleri söylemeye devam edeceğim. Bedel ödemem gerekiyorsa ödeyeceğim. Kürtler PKK’lı değildir. Devlet Kürtlere sahip çıkmalıdır. Büyük şehirlerde Kürt ve Türk kardeşliğini güçlendirmek gerekir."