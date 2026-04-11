Balıkesir’de akşam saatlerinde yerin derinliklerinden gelen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu. Sındırgı merkezli deprem çevre ilçelerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 11 Nisan 2026 tarihinde saat 19.11.23’te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.6 (Ml) olarak ölçüldü. Merkez üssü Sındırgı olarak açıklanan sarsıntının 6.92 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Enlem 39.13833 N, boylam 28.355 E olarak kaydedilen depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybı bilgisi paylaşılmadı.