ABD, İsrail ve İran arasında 28 Şubat’ta başlayan çatışmaların 24. gününe girdiği dönemde, Çin’den dikkat çeken bir adım geldi. Şandong eyaletine bağlı Haiyang açıklarından deniz platformu üzerinden gerçekleştirilen Dragon-3 roket fırlatışı, ülkenin uzay kapasitesini hem teknik hem de stratejik açıdan güçlendirdi. Fırlatma ile CentiSpace 02 uydu takımyıldızı planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Deniz platformundan stratejik başarı

Çin’in denizden uydu fırlatma yöntemini sadece bir teknolojik başarı olarak değil, esnek ve risk azaltıcı bir strateji olarak değerlendiriliyor. Sabit kara üslerinin hedef alınması riskine karşı deniz platformlarından yapılan fırlatmaların kriz senaryolarında kritik öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Modern savaşın görünmeyen cepheleri

Orta Doğu’daki gerilim ve çatışmalar, modern savaşların artık sadece kara ve hava operasyonlarıyla sınırlı olmadığını gösteriyor. Uydu sistemleri, istihbarat toplama, iletişim, hedefleme ve navigasyon gibi kritik alanlarda belirleyici rol oynuyor. Çin’in yeni uydu takımyıldızı, küresel güçler arasındaki uzay rekabetinin hız kazandığı bir dönemde devreye alınmış oldu.

Teknoloji ve güç dengesi

Analistler, Çin’in bu adımını yalnızca teknolojik bir ilerleme olarak görmüyor; Pekin’in çatışmaya doğrudan müdahil olmadan stratejik kapasitesini artırma çabası olarak değerlendiriyor. CentiSpace 02 sistemi, yüksek hassasiyetli konumlama ve veri altyapısıyla hem sivil hem de potansiyel askeri kullanım açısından Çin’in elini güçlendirecek.