İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınadı. Sanchez, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’daki saldırıların başlangıcından bu yana en yoğun operasyonu gerçekleştirdiğini belirterek, bu durumun insan hayatı ve uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Sanchez, ateşkesin Lübnan’ı da kapsaması gerektiğini vurgulayarak, uluslararası topluma bu ihlallere karşı daha güçlü tepki gösterme çağrısında bulundu. Avrupa Birliği’nin İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını askıya alması gerektiğini savunan Sanchez, söz konusu eylemlerin cezasız kalmaması gerektiğini dile getirdi.

“Savaşın tüm cephelerde durması gerekiyor"

İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, ABD ile İran arasında ateşkes sağlanmasının ardından İsrail’in Lübnan’a yönelik kara operasyonlarını sürdürmesini “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Albares, “Savaşın tüm cephelerde durması gerekiyor ve bu cephelerin başında Lübnan geliyor. İsrail’in egemen bir ülke olan Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı. İsrail’in, Lübnan’a yönelik saldırıların başladığı 2 Mart’tan bu yana en geniş çaplı hava operasyonunu gerçekleştirdiği bildirildi. Lübnan Sivil Savunma Kurumu’na göre ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarda 254 kişi hayatını kaybederken, bin 165 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise çatışmaların başlangıcından bu yana, aralarında 130 çocuğun da bulunduğu 1500’den fazla kişi yaşamını yitirdi. Savaş nedeniyle yaklaşık 1,2 milyon kişi yerinden edildi.