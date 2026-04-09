Orta Doğu’da artan gerilim, küresel enerji hatlarının kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’na da yansıdı. İran basınında yer alan iddialara göre, boğaz gemi trafiğine tamamen kapatıldı ve bazı petrol tankerleri geri dönmek zorunda kaldı.

Petrol tankerleri geri çevrildi

Haberlere göre, boğazdan çıkış yapmak üzere ilerleyen tankerlerin geçişine izin verilmedi. Bu kapsamda bazı gemilerin rotalarını değiştirerek geri döndüğü bildirildi.

“AURORA” adlı petrol tankerinin, Umman’a bağlı Musandam Yarımadası açıklarında ani bir manevra ile rotasını değiştirerek Basra Körfezi içlerine yöneldiği aktarıldı.

Kritik dar geçitte dikkat çeken hareketlilik

Söz konusu rota değişikliğinin, Lark Adası ile Musandam Yarımadası arasında yer alan dar geçitte gerçekleştiği belirtildi.

Bu bölge, yoğun petrol taşımacılığı nedeniyle uluslararası deniz ticareti açısından en kritik noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Trafikte sınırlı hareket gözlendi

Deniz trafiği verilerine göre, boğazda yalnızca sınırlı sayıda geminin hareket halinde olduğu ifade edildi. Özellikle İran ve Çin’e ait bazı tankerlerin bölgede seyir halinde bulunduğu iddia edildi.

Operasyonel ve güvenlik gerekçeleri öne çıkıyor

Uzmanlara göre, bu tür ani rota değişiklikleri genellikle güvenlik riskleri, askeri hareketlilik ya da denetleyici otoritelerin talimatları doğrultusunda gerçekleşiyor. Bölgedeki mevcut gerilim, deniz trafiğini doğrudan etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Enerji piyasaları açısından kritik gelişme

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Boğazdaki olası bir kapanma, küresel enerji arzı ve fiyatlar üzerinde ciddi etkiler yaratabilecek potansiyele sahip