Son Mühür- Geçtiğimiz haftayı yüzde 4.61'likdeğer kaybıyla kapatan BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde de satış baskılı bir tabloyla karşı karşıya kaldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tatili öncesi endeksin performansını değerlendiren A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''Mayıs ayinin bayramlar ayı olması sebebiyle geçen haftadan buyana yatırımcılar da tedirginlik başladı . Yarın 19 Mayıs sebebiyle tatil ve önümüzdeki hafta neredeyse tam hafta kapalı.

Hafta başında Kurban Bayramı öncesi 1,5 gün işlem olmasına rağmen devlet memurlarının tatili sebebiyle durağın geçmesi bekleniyor'' hatırlatmasında bulundu.



İç ve dış etkenler neler?..



''Körfez tarafında da karışık sinyaller gelmeye devam ediyor. Petrolün 105 dolar seviyesinden aşağı doğru inmemesi savaşın tekrar başlama ihtimaline karşı piyasaları biraz tedirgin etmişti'' diyen Murat Bilen,

''Öte taraftan fed Merkez Bankası yeni başkanı Kevin Warsh'un daha güvercin politikaları izleyeceği ve Trump‘ın dümen suyuna gireceği endişelerle dünya borsaların da da gerilimleri arttı.

Bu hafta tahminim önümüzdeki hafta başına kadar bir satış baskılı piyasa olacaktır. Zaten endeks 15.000’in üzerinde tutunmakta güçlük çekti. Yeni para girişi ve beklenti oluşturmadığımız için realizasyonlar peş peşe geldi.

Endeksin 14.000’in altına sarkmadığı sürece beklentileri bayram sonunda taşıyacağını düşünüyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

