İzmir'in en iyi hamburgercileri arasında öne çıkan mekanlar, kendi mayalı ekmeklerinden özel soslarına kadar her detayı kendileri üretiyor. Şehirdeki burger kültürü, fast food anlayışından epey uzaklaşıp butik bir lezzet arayışına dönüştü. İşte İzmirlilerin gözdesi olan o adresler.

Burger Street nerede ve neden bu kadar konuşuluyor?

Burger Street, hamburger denince İzmir'de akla ilk gelen isimlerden biri. Kendi ürettiği bol susamlı ekmekleri, köftelerinin lezzeti ve özel yapım soslarıyla sadık bir müşteri kitlesi oluşturdu. Bostanlı, Alsancak, Alaçatı ve Urla şubeleri bulunan markanın ezilerek pişirilen "Smash Burger" ve ananas dilimli "Hawaii Street Burger" seçenekleri özellikle tercih ediliyor.

B'ready Snack & Bites'ı farklı kılan ne?

Alsancak'ta küçük bir dükkanda hizmet veren B'ready, mürekkep balığının mürekkebinden yapılan siyah ekmeğiyle ün kazandı. Genç bir aşçı çifte ait olan mekan, doğal ve ekşi mayalı ekmek üretimiyle de dikkat çekiyor. Black Burger ve Secret Burger en çok tercih edilen ürünler arasında. Pazartesi günleri kapalı olduğu için ziyaret etmek isteyenlerin günlerini ona göre planlaması gerekiyor.

Adres bilgisi olarak Kültür Mahallesi, Zuhal Yorgancıoğlu Sokak No:9/B Konak adresinde konumlanıyor.

Burger No 7 hangi semtte hizmet veriyor?

İzmir'in ilk dönem hamburgercilerinden biri kabul edilen Burger No 7, kalitesini bozmadan birçok şube açarak büyüdü. Karşıyaka Yalı'daki ana şubesinin yanı sıra farklı semtlerde de hizmet sunuyor. Fırından yeni çıkmış ekmek kokusu, özenle hazırlanan köfteleri ve markaya özel No 7 sosları İzmirlilerin dilinden düşmüyor. Akşam saatlerinde yoğunluk yaşandığı için erken gitmek mantıklı bir seçim oluyor.

Mengoli Burgers ne sunuyor?

Vali Kazım Dirik Caddesi üzerindeki Mengoli Burgers Steak Fries, etlerini dondurmadan saklamasıyla tanınıyor. Glütensiz beslenenler için özel burger seçenekleri de sunan mekanın domates çorbası, burger öncesi mutlaka denenmesi gereken bir başlangıç. Sıcak ve samimi atmosferi onu öne çıkaran detaylardan.

Beeves Burger neden tercih ediliyor?

Mavibahçe AVM'de hizmet veren Beeves Burger, 2010'dan bu yana yola devam ediyor. Etlerini kendi çiftliklerinde üretip 28 gün dinlendirmesi, lezzetin sırrı olarak gösteriliyor. Deep Blue Burger menüdeki en çok tercih edilen ürünlerden biri. Karşıyaka'da burger arayanların listesinde mutlaka yer alıyor.

Diğer dikkat çeken adresler hangileri?

Bayraklı Mansuroğlu'ndaki Burger Hot'n Smokey, cheddarlı patatesi ve "Dünya Güzeli" burgeriyle ilgi görüyor. Karşıyaka Nergis'teki Kaburger, ev yapımı ürünleri, enginar soslu ve avokadolu burgerleriyle makul fiyatlı bir alternatif sunuyor. Bornova Kazımdirik'teki Maxwell Burger ise Jack Daniels Glaze Burger ve kahvaltısıyla anılıyor. Göztepe'deki Burger Attack ve Çamdibi Bornova'daki Bramare Burger da listenin sevilen isimleri arasında.

Alaçatı ve Atakent'te şubeleri bulunan Burger Republic, Republic's Star ve French Kiss menüleriyle, GN Burger Bar ise kapalı burger konseptiyle farklı bir deneyim arayanların gözdesi. Kısacası İzmir, her bütçeye ve damak zevkine uygun bir burger noktasına sahip.