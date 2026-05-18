Son Mühür- Yatırım araçları açısından kayıplarıyla dikkati çeken geçtiğimiz haftayı BIST 100 endeksi de yüzde 4.61'lik düşüşle kapatmıştı.

15 binin üzerindeki rekor seviyelerin ardından endeks haftayı 14.367 puandan tamamladı.

19 Mayıs Atatürk'ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Salı günü kapalı olacak olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk iş gününe yüzde 0.24'lük düşüşle 14.333 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda endişeli hava...



Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji krizine neden olan ABD-İran geriliminde nihai adımın atılmamış olması küresel piyasalarda endişeyle takip ediliyor.

Asya borsalarında Güney Kore hariç negatif bir tablo izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,97, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Ons altın 4.540 dolardan, gram altın 6.655 liradan,

gümüş 75.38 dolardan,

Brent petrol 111,32 dolardan,

Bitcoin 76.707 dolardan alıcı buluyor.

