Son Mühür/Selda Meşe- İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Pako Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Sosyal Yaşam Kampüsü, Işıkkent Sahipsiz Hayvan Bakımevi ile Seyrek Sahipsiz Hayvan Bakımevinde yalnızca sokak köpekleri değil, terk edilmiş özel ırk köpekler de yeni sahiplerini bekliyor.



French bulldog, golden retriever, terrier, İngiliz setter ve labrador retriever gibi cins köpeklerin de bulunduğu bakımevlerinde, yüzlerce patili dost sevgi dolu bir aileye kavuşmayı umut ediyor.

Cins köpekler de var



İzmir genelinde üç bakımevi bulunduğunu ve toplam kapasitenin 4 bin ile 4 bin 500 arasında değiştiğini söyleyen vetenirer hekim Serhan Çamlıca, “Pug, golden gibi çeşitli cins köpekler de sokakta terk edilmiş halde bulunabiliyor. Bakımevlerimizde sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyan özel ırk olmayan can dostlarımızın yanı sıra cins köpekler de bulunuyor. Sahiplenme sürecinde dış görünüşten çok kurulan bağ çok önemli. Önemli olan gönül bağı kurabilmek. Umarız tüm patili dostlarımız sevgi dolu bir aileye ve sıcak bir yuvaya kavuşur” diye konuştu.

Bakımevlerinin hafta içi ve hafta sonu 13.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olduğunu, bayram tatili süresince de hizmet vereceğini belirten Çamlıca, yurttaşların hem hayvanları gezdirebildiğini hem de sahiplenme işlemi yapabileceğini vurguladı.



Çamlıca, “Vatandaşlarımız bireysel olarak da gelebilir, sahiplendirme kafeslerimizi ziyaret edebilir. İsteyenler patili dostlarımızı Pako sınırları içinde dolaştırabiliyor. Kalabalık grupların ziyareti için ise 153 Hemşehri İletişim Merkezi üzerinden randevu alınması gerekiyor” dedi.

Sahiplendirme sürecinin veteriner hekim ve teknikerler eşliğinde yürütüldüğünü ifade eden Çamlıca, uygun görülen hayvanların sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeni sahiplerine teslim edildiğini söyledi.