Eren Perakende güvencesiyle her yıl milyonlarca alışveriş tutkununu aynı dijital vitrinde buluşturan Sanal Çadır organizasyonu için geri sayım resmen başladı. Moda dünyasının en prestijli markalarını yüzde 70'e varan indirimlerle tüketiciye ulaştıran kampanya, "Lüksü uygun fiyata alma" parolasıyla yine rekor kırmaya hazırlanıyor. Lacoste, Gant, Nautica, Converse ve Burberry gibi devlerin yer aldığı 2026 İlkbahar Sanal Çadır indirimleri, aylar öncesinden alışveriş listelerini dolduranların yakın takibinde. Kampanyanın genel açılışından önce istediği bedeni ve modeli yakalamak isteyenler ise gözünü VIP giriş ekranına çevirdi.

2026 İLKBAHAR SANAL ÇADIR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Yılda sadece iki kez gerçekleşen ve stokların dakikalar içinde tükendiği dev organizasyonun bahar dönemi takvimi belli oldu. Eren Perakende bünyesindeki markaların efsane indirimlerle sergileneceği Sanal Çadır 2026 İlkbahar kampanyası, 1 Nisan Perşembe sabahı tüm kullanıcılara kapılarını açıyor.

SANAL ÇADIR VIP HANGİ GÜN AÇILACAK?

Kampanyanın en can alıcı noktası ise genel açılıştan bir gün önce başlayan VIP ayrıcalığı. İstediği bedeni ve favori parçasını stoklar tükenmeden sepetine eklemek isteyenler için Sanal Çadır VIP girişi 31 Mart 2026 Salı günü aktif hale geliyor. Bu özel günde sadece VIP erişim hakkı olan kullanıcılar sisteme girip alışverişini herkesten önce ve rahatça tamamlıyor.

SANAL ÇADIR VIP GİRİŞİ NASIL YAPILIR, KİMLER GİREBİLİR?

Lüks markaların ikonik parçaları kampanya başladığı an hızla tükendiği için VIP erişimi alışveriş tutkunlarına altın değerinde bir fırsat sunuyor. 31 Mart sabahı sisteme öncelikli giriş yapmak isteyen kullanıcıların bazı yolları izlemesi gerekiyor. Daha önceki etkinliklerde alışveriş yapan sadık müşterilere genellikle SMS veya e-posta ile özel bir VIP giriş kodu gönderiliyor. Ayrıca Sanal Çadır mobil uygulamasını indirip bildirimlerini açık tutanlar veya resmi internet sitesi üzerinden e-bültene kayıt olanlar da erken erişim linkine kolayca ulaşıyor.

SANAL ÇADIR İNDİRİMLERİNDE HANGİ MARKALAR VAR?

1 Nisan sabahı genel erişime, 31 Mart'ta ise VIP üyelere açılan dijital platformda moda devleri boy gösteriyor. Yüzde 70'e varan indirimlerle vitrine çıkan markalar arasında ikonik timsah logolu Lacoste, klasik çizgisiyle Gant, marin tutkunlarının vazgeçilmezi Nautica yer alıyor. Ayrıca spor modasının öncüsü Converse ve Fransız şıklığını yansıtan The Kooples ile Sandro gibi premium tasarımlar da uygun fiyatlarla alıcısını bekliyor.