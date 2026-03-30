ENKA İnşaat hisse başına 1,794 TL net temettü verecek. Toplamda yaklaşık 10,7 milyar TL'lik nakit kar payı dağıtacak olan şirketin temettü verimi ise yüzde 2,3 seviyesinde bulunuyor. ENKAI hissedarlarına yapılacak ödemenin tarihi 8 Nisan 2026 olarak belirlendi.

ENKA İnşaat temettü detayları nasıl şekillendi?

ENKA İnşaat (ENKAI) hissesi için açıklanan temettü rakamları yatırımcıların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Şirketin dağıtacağı toplam nakit temettü tutarı 10.765.996.801 TL olarak açıklandı. Bu rakam, ENKAI'nin güçlü mali yapısını ve kârlılığını yansıtıyor. Hisse başına net temettü miktarı 1,794 TL olarak kesinleşirken, yüzde 2,3'lük temettü verimi uzun vadeli yatırımcılar açısından dikkate değer bir getiri sunuyor.

ENKAI temettü ödemesi ne zaman yapılacak?

ENKA İnşaat hissedarlarına nakit kar payı ödemesi 8 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarihten önce hisse senedine sahip olan yatırımcılar, belirlenen temettü tutarından yararlanabilecek. Temettü hakkından faydalanmak isteyen yatırımcıların ödeme tarihinden en az iki iş günü önce ENKAI hissesine sahip olması gerekiyor.

Nisan ayında temettü dağıtacak diğer büyük şirketler hangileri?

Nisan ayı Borsa İstanbul'da yoğun bir temettü takvimi sunuyor. ENKA İnşaat'ın yanı sıra birçok büyük şirket de hissedarlarına kar payı dağıtacak. Garanti BBVA hisse başına 4,477 TL net temettüyle listenin en yüksek rakamını sunarken, ödeme tarihi 7 Nisan olarak belirlendi. Sabancı Holding 1,339 TL, İş Bankası 0,459 TL, İş Yatırım 2,692 TL ve Afyon Çimento ise 1,275 TL hisse başına net temettü dağıtacak. Temettü verimi açısından en dikkat çekici performansı yüzde 8,9 ile Afyon Çimento sergiliyor. Anadolu Sigorta yüzde 5,1 ve Aksa Akrilik yüzde 5,4 temettü verimiyle orta segmentte yer alıyor. Yatırımcıların temettü takvimini ve hak ediş tarihlerini dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor.