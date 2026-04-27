Sezona kötü başlangıç yapan TFF 2.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu göreve gelen teknik direktör Yusuf Şimşek'le birlikte çıkışa geçti. Deneyimli teknik adamın dokunuşuyla yükselişe geçen takımın yakaladığı galibiyetler takımı adeta tehlikeli bölgeden çekip aldı, ligde kalmasını sağladı.

Şimşek'ten teşekkür serisi

Sezonun final yapmasıyla beraber duygularını takipçileriyle paylaşan tecrübeli teknik adam teşekkürlerini dile getirerek şu ifadelerde bulundu:

"Başta Sayın Başkanımız Mehmet Seyit Özkan’a; güveni, desteği ve duruşuyla bu sürecin en önemli yapı taşlarından biri olduğu için... Barış Bey’e, Semih Bey’e ve Ozan Bey’e; her an hissettirdiğiniz destek ve katkılarınız için... Sahada mücadeleyi büyüten teknik ekibimize ve karakteriyle, inancıyla son ana kadar vazgeçmeyen oyuncularımıza... Ve çoğu zaman görünmeyen ama her gün bu yapıyı ayakta tutan tesis çalışanlarımıza... Her şartta takımının arkasında duran, iyi günde de zor günde de desteğini esirgemeyen büyük Altınordu taraftarına...

"İnancımız tam!"

"Bu camiada görev almaktan ve takımın ligde kalma mücadelesine katkı sağlayarak bu sürecin bir parçası olmaktan büyük onur duyduk. Altınordu Futbol Kulübü’nün çok daha iyi yerlere layık olduğuna ve bunun gerçekleşeceğine olan inancımız tam. Bu hikayede herkesin emeği var. Birlikte inandık, birlikte mücadele ettik ve birlikte başardık"