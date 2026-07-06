TFF 2. Lig ekiplerinden Aliağa FK'de yeni sezon planlaması kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon 1. Lig hedefiyle yola çıkan ancak play-off aşamasında elenerek hayallerini bir sonraki yıla erteleyen İzmir temsilcisi, yaz döneminde kabuk değiştirdi. İlk etapta güçlü ve yüksek maliyetli bir kadro kurmak amacıyla birçok oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-siyahlı yönetim, ani bir strateji değişikliğine giderek bütçeyi küçültme ve genç futbolculara yönelme kararı aldı. Bu radikal dönüşümün ardından, geçen sezon play-off öncesinde uzun vadeli sözleşme imzalanan Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ile de yol ayrımına gelindiği öğrenildi.

Gençleşme operasyonu ayrılık getirdi...

Kadro yapısını tamamen genç yetenekler üzerine kurmayı ve daha mütevazı bir bütçeyle profesyonel ligde mücadele etmeyi hedefleyen Aliağa FK yönetimi, daha önce prensipte anlaştığı tecrübeli oyuncuların transferlerini iptal ederken, teknik heyette de kan değişimine gidiyor. İzmir ekibinin başında sadece Muşspor ile oynanan iki play-off karşılaşmasında görev alan, bu maçlarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımın elenmesine engel olamayan genç teknik adam Çağdaş Çavuş’un geleceğinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.