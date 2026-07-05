TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü sürerken, takımdan ayrılan iki önemli isim yeni kulüpleriyle resmi sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlı ekipte sözleşmesini fesheden kanat oyuncusu Mert Çapar ile yolların ayrıldığı deneyimli stoper Veli Çetin, yeni sezon öncesi transfer tercihlerini yaptı. Yapılan resmi açıklamaların ardından Veli Çetin Elazığspor'un kadrosuna katılırken, Mert Çapar ise bir diğer lig ekibi 24Erzincanspor ile el sıkıştı.

Veli Çetin'den Elazığspor'a 5 gollü imza

Aliağa FK formasıyla başarılı bir grafik çizen 31 yaşındaki tecrübeli stoper Veli Çetin, yeni sezonda Elazığspor'un başarısı için ter dökecek. Geçtiğimiz sezon sarı-siyahlı formayı 28 resmi müsabakada terleten deneyimli savunmacı, toplam 2309 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi. Savunmadaki başarısının yanı sıra hücum hattına verdiği destekle de dikkat çeken ve "golcü stoper" kimliğiyle tanınan Veli Çetin, geride kalan sezonda takımına 5 gollük önemli bir skor katkısı sağladı.