Türk futbolunda Galatasaray ve Beşiktaş ile unutulmaz başarılara imza atan, Avrupa'nın en deneyimli teknik direktörlerinden Mircea Lucescu'nun acil olarak hastaneye kaldırılması spor camiasında büyük bir şok etkisi yarattı. İlk etapta durumunun stabil olduğu söylenen Rumen çalıştırıcı hakkında sosyal medyada hızla yayılan hayatını kaybettiğine yönelik iddialar sevenlerini endişelendirdi. İşte ayrıntılar...

LUCESCU ÖLDÜ MÜ, BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ Mİ?

Mircea Lucscu'nun beyin ölümünün gerçekleştiği ve hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada hızla yayıldı. Resmi kaynaklardan gelen son açıklamalar ise bu iddaların asılsız olduğunu ortaya çıkardı. 80 yaşındaki efsane ismin hayati tehlikesinin ve yoğun bakımdaki kritik tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

MİRCEA LUCESCU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Aniden fenalaşarak acil müdahaleyle yoğun bakıma alınan deneyimli teknik direktörün hastalığının tam olarak ne olduğuna dair ailesinden veya hastane yönetiminden henüz detaylı bir tıbbi açıklama gelmedi. Kamuoyuna yansıyan mevcut bilgiler, sadece Lucescu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu ve hayati fonksiyonlarının uzman ekipler tarafından anlık olarak takip edildiğini gösteriyor.

MİRCEA LUCESCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1945 yılında Romanya'da dünyaya gelen Mircea Lucescu, 2026 yılı itibarıyla 80 yaşında. Futbolculuk kariyerine Dinamo Bükreş formasıyla damga vuran Lucescu, asıl küresel şöhretine teknik direktörlük kariyeriyle ulaştı.

Türkiye macerasında Galatasaray'a UEFA Süper Kupa sevincini yaşatan ve Beşiktaş'ı 100. yılında Süper Lig şampiyonu yapan tecrübeli isim, Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi. Kariyerinin en uzun ve istikrarlı dönemini geçirdiği Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile sayısız kupa kazanan Rumen çalıştırıcı, adını dünya futbolunun en saygın teknik adamları listesine altın harflerle yazdırdı.