Son Mühür - Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler’in Elche maçında kaydettiği 68 metrelik gol, futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. Orta sahaya yakın bir mesafeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderen genç oyuncu, sergilediği performansla gündemin üst sıralarına çıktı.

İlk kez konuştu

Kaydettiği muhteşem golün ardından ilk kez açıklama yapan Arda Güler, mutluluğunu dile getirdi. Milli oyuncu, "Çok şükür. Uzun zamandır deniyordum. Böyle bir gol attığım için çok mutluyum" dedi. Arda Güler’in bu golü, hem taraftarlar hem de futbol yorumcuları tarafından uzun süre konuşulacak anlar arasına girdi.