Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla kamuoyunda tanınan gazeteci yazar Şamil Tayyar, Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaşanan ‘mutlak butlan’ süreci ile ilgili değerlendirmesinde kararın işlemeye başladığını ve hızlı bir satranç oyununa dönüştüğünün altını çizdi.

Şamil Tayyar: Mutlak butlan satranç oyununa döndü

CHP’deki mutlak butlan tartışmasını hızlı bir satranç oyununa döndüğünün altını çizen gazeteci Şamil Tayyar, “Günün sonunda. Mutlak butlan kararı işlemeye başladı ve hızlı bir satranç oyununa dönüştü. Milletvekili bir genel başkan doğrudan grup başkanıdır, Özgür Özel de mutlak butlan kararına kadar hem genel başkan hem grup başkanıydı.

Kararla hem genel başkanlık hem grup başkanlığı düşen Özel, milletvekili sıfatı bulunmadığı için grup başkanı olamayacak Kılıçdaroğlu’ndan bu şapkayı kapmak üzere hızlı bir şekilde vekilleri toplayıp grup başkanı seçilince, Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığını da kabul etmiş oldu. Grup Başkanvekili Başarır aynı hızla sonucu TBMM Başkanlığına bildirerek ön aldı, bu yeni sıfat özgeçmişe işlendi.” şeklinde konuştu.

“Birlikte ortak akılla yola çıkarlarsa CHP düzlüğe çıkar”

“O esnada Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlık yazısı henüz ulaşmamıştı, şimdi yazı mecliste. Kılıçdaroğlu, bilgisi dışındaki bu karara itiraz ederek Özel’in grup başkanlığını düşürebilir. Partinin grup içtüzüğüne göre, grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır.

Kılıçdaroğlu itiraz eder mi bilmiyorum. Belki tansiyonu düşürmek veya zorlanacağı grup seçiminde kendini teste tabi tutmamak için zamana bırakabilir. Bir bakarsınız rest çekebilir de. Sonuçta, kararın kabulü tamam. Kişisel kanaatim. Birlikte ortak akılla yol alırlarsa CHP’yi düzlüğe çıkarabilirler. Aksi halde Özel’in CHP’de geleceği olmaz, oyunundan zafer çıkmaz, yeni parti dışında seçenekleri kalmaz.”