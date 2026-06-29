Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda AK Parti’de milletvekilliği ve MKYK üyeliği gibi önemli görevler de üstlenmiş olan gazeteci Şamil Tayyar, partisinin Sapanca’da gerçekleşen toplantısı hakkında değerlendirmelerde bulunarak, siyaseten yorgun olan isimlerin kenara alınması gerektiğini savundu.

Şamil Tayyar: AK Parti ve toplum geleceğe birlikte yürüdü

AK Parti’nin kurulduğu tarihlerden itibaren demokrat, özgürlükçü ve yenilikçi bir noktada kendisini tanımladığını hatırlatan ve Türk toplumuna yaşanabilir bir ülke hayali kurdurduğunun altını çizen gazeteci Tayyar, “AK Parti 25 yıl önce ideolojisini ‘muhafazakar, demokrat, özgürlükçü, yenilikçi’ olarak tanımlayıp yola çıktı.

Yasakları, yolsuzlukları ve yoksulluğu tasfiye edeceğini belirterek topluma yaşanabilir bir ülke hayali kurdurdu. AK Parti ve toplum geleceğe birlikte yürüdü. 2011 yılında seçime giderken 2023 yılı hedeflerini açıkladı. İlk defa bir siyasi parti 3 dönem sonrasına ilişkin program açıklıyordu. Yine ‘2053’ ve ‘2071’ gibi tarihi kırılma anlarının yıldönümlerini yeni ‘menzil’ olarak gösteriyordu” dedi.

“AK Parti’nin ‘devrimci’ ruhunu kavrayamayan ‘yorgunlar’ kenara alınmalıdır”

Son olarak, geçtiğimiz günlerde Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleşen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Kampı’yla ilgili değerlendirmelerini de paylaşan ve partinin ‘devrimci’ ruhunu kavramayanların kenara alınması gerektiğini vurgulayan Tayyar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“2023 yılına gelindiğinde AK Parti kendini ‘devrimci’ ve ‘inovatif’ parti olarak tanımlayıp gençleri politikaların merkezine yerleştirdi. Hep değişimin, yeniliğin, umudun adresi oldu. Oysa Sapanca’daki son toplantıda ‘efsane’ ve ‘destan’ gibi geçmişi çağrıştıran, ‘umut’ yoksunu mesajlar öne çıktı. Burada ciddi bir ‘rota’ sorunu var. Mutlaka el atılmalı, AK Parti’nin ‘devrimci’ ruhunu kavrayamayan ‘yorgunlar’ kenara alınmalıdır”