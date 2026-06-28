Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gelecek Partisi PYK Üyesi ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, İsrail’in 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararı eleştirerek, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamasında konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Özdağ: Köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı

İsrail’in tarihi meseleleri gerçeklik ve hukuki zeminden çıkardığını savunan Gelecek Partili Selçuk Özdağ, “Köpeğin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Soykırımcı İsrail hükümetinin sözde 1915 olaylarına ilişkin aldığı mesnetsiz karar, tarihi meseleleri gerçeklik, hukuk ve akademik zeminden çıkarıp siyasi hesaplaşmaların aracı hâline getirme girişimidir” dedi.

“Unutmuyoruz, unutmayacağız not ettik”

Öte yandan, özellikle Ermenistan ve Türkiye ile normalleşme sürecinin yaşandığını hatırlatarak, İsrail’in önce sebep olduğu insan hakları ihlallerinin hesabını vermesi gerektiğini savunan Gelecek Partili Özdağ, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Özellikle Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşme sürecini sürdürdüğü bir dönemde atılan bu adımın zamanlaması son derece dikkat çekicidir ve manidardır. Tarih, parlamentoların ve hükümetlerin siyasi kararlarıyla değil, bilakis arşivlerin, belgelerin ve bilim insanlarının çalışmalarıyla aydınlatılır.

Türkiye’ye tarih dersi vermeye çalışanlar ve özellikle İsrail’i bugün yönetenler önce kendi politikalarının yol açtığı soykırımlar, insani trajediler, katliamlar ve uluslararası toplumun gündemindeki ağır insan hakları ihlali iddiaları ve mahkemelerde ki davalar karşısında hesap vermelidir. Unutmuyoruz, unutmayacağız not ettik”