Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, BETİMAR’ın yeni açıklanan anketi üzerinden CHP içerisinde devam eden Özel ve Kılıçdaroğlu rekabetini yorumlayarak, önemli açıklamalarda bulundu.

“Asıl sürpriz CHP’yle ilgili”

BETİMAR’ın önceki cumhurbaşkanlığı seçimini sıfır hatayla bilen araştırma kuruluşu olduğunu hatırlatan ve söz konusu çalışmada AK Parti’nin birinci sırada yer aldığını belirten Şamil Tayyar, asıl sürprizin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP’de yaşandığını vurgulayarak, “Gürkan Duman yönetimindeki BETİMAR yeni anketi açıklamış.

Son cumhurbaşkanlığı seçimini neredeyse sıfır hatayla bilen BETİMAR’ın bu anketini şaşırtıcı buldum. Ankette AK Parti yüzde 33.6 oyla birinci sırada. Asıl sürpriz CHP’yle ilgili. Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP yüzde 22.4’le ikinci sıraya yerleşirken, Özgür Özel’in yeni partisi yüzde 5.3’le arka sıralarda yer alıyor, barajın altında kalıyor” dedi.

“İkircikli ruh hali ve kavga gibi birçok sebeple irtifa kaybediyor olabilir”

Son olarak, Özel rüzgarının çok erken dağıldığını aktaran ve Kılıçdaroğlu CHP’sinin önümüzdeki süreçte oyunu artıracağının altını çizen Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

“Kişisel olarak, zamanla CHP’nin Özel’li yeni partiden fazla oy alacağını düşünenlerdenim ama bu aşamada Özel’in biraz önde olduğu kanaatindeydim. Şaşırdım doğrusu. Doğruysa, Özel rüzgarının çok erken dağıldığı düşünülebilir. Sanıyorum, kararsızlık, ikircikli ruh hali ve kavga gibi birçok sebeple irtifa kaybediyor olabilir.”