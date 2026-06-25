Partilerinden istifa eden yerel yöneticilerin AK Parti'ye geçiş süreci sürüyor. Son olarak mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla başlayan tartışmaların ardından, CHP'den ayrılan belediye başkanlarının sayısı arttı. Vatandaşlar, yerel yönetimlerdeki bu değişim üzerine "AK Parti'ye geçen belediye başkanları kim, hangi belediyeler AK Parti'ye katıldı?" sorularına yanıt arıyor. Bugüne kadar 80'e yakın belediye başkanı iktidar partisine katılırken, gözler özellikle büyükşehir ve ilçe belediyelerindeki son duruma çevrildi.

AK PARTİ'YE GEÇEN BELEDİYE BAŞKANLARI KİM, ROZETLERİ KİM TAKTI?

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamalarının ardından yeni katılımlar resmiyet kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'a rozetlerini taktı. Ayrıca CHP'den istifa eden Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da resmi olarak AK Parti'ye katılan isimler arasında yer aldı.

HANGİ BELEDİYELER AK PARTİ'YE KATILDI, CHP'DEN KAÇ İSİM GEÇTİ?

Yerel seçimlerden bugüne kadar yaklaşık 80 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Bu geçişlerde Yeniden Refah Partisi ilk sırada yer alıyor. CHP'den ise 1 büyükşehir, 1 il, 13 ilçe ve 2 belde olmak üzere toplam 17 belediye başkanı AK Parti'ye geçti.

CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanlarının listesi şu şekilde:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç

Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan CHP'nin Dede lakaplı tecrübeli ismi Önder Sav ikna turunda! Kafası karışık il başkanlarına 'Özel' telefon! İçeriği Görüntüle

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz

Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan

Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak

Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut

Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül

Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya

İSTANBUL'DA AK PARTİ'YE GEÇECEK BELEDİYE BAŞKANLARI VAR MI?

Yeni katılımların ardından İstanbul'daki ilçe belediyelerinde de benzer bir sürecin yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu oldu. Gazeteci Murat Kelkitlioğlu'nun paylaştığı kulis bilgisine göre, İstanbul'da en az üç ilçe belediye başkanının daha önümüzdeki günlerde AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor.