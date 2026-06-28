Son Mühür / Atakan Başpehlivan Geçmiş yıllarda AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nde önemli görevler üstlenmiş olan Savcı Sayan, CHP’deki mutlak butlan sürecinin ardından başlayan Kılıçdaroğlu ve Özel kavgasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Savcı Sayan: Yaşananları Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki bir genel başkanlık yarışı olarak görenler, büyük resmi göremiyor

Yaşananların ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun geç de olsa Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun farkında olduğunu anladığını aktaran AK Partili Savcı Sayan, bazı CHP’lilerin büyük resmi göremediğini vurgulayarak, “Bugün yaşananları sadece Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki bir genel başkanlık yarışı olarak görenler, bana göre büyük resmi göremiyor.

Benim kanaatime göre mesele, bir kişinin genel başkan olması ya da olmaması değildir. Geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Deniz Baykal’a karşı yürütülen süreçte yanlış yönlendirildiğini ve bazı hesapların parçası hâline getirildiğini düşündüm. Ancak bugün, Kılıçdaroğlu’nun da geç de olsa asıl hedefin kendisi ya da CHP’nin iktidarı olmadığını; Türkiye’nin siyasi dengelerini etkileyecek daha büyük hesaplar bulunduğunu fark ettiği izlenimini ediniyorum” dedi.

“Siyasette bazen görünen tartışmalar, daha büyük hesapların üzerini örtebilir”

Son olarak, CHP’li seçmene de seslen ve parti içerisinde yaşananların yalnızca kişiler üzerinden okunmaması gerektiğini savunan Sayan, yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu nedenle bugün verdiği mücadeleyi sadece kendi koltuğunu koruma mücadelesi olarak görmüyorum. Kendi açısından, CHP’nin kurumsal kimliğini ve partinin geleceğini korumaya çalıştığını düşünüyorum. CHP’li kardeşlerime, yıllarca o partide siyaset yapmış eski bir CHP’li olarak sesleniyorum:

Lütfen yaşananları sadece kişiler üzerinden okumayın. Kimin kazandığına ya da kaybettiğine değil, bu sürece ülkemizin geleceği açısından bakın. Siyasette bazen görünen tartışmalar, daha büyük hesapların üzerini örtebilir. Türkiye’nin birlik ve beraberliği, bütün siyasi hesaplardan daha değerlidir. Farklı görüşlerde olabiliriz ama ülkemizin huzurunu, demokrasisini ve kurumsal yapısını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugün mesele Kemal Kılıçdaroğlu meselesi değildir. Benim kanaatime göre mesele, Türkiye’nin geleceğini doğru okuyabilme meselesidir. Büyük resmi görenler, yarın yaşanacakları bugünden daha iyi değerlendirecektir”