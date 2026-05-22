Siyaset gündeminde taşlar yerinden oynarken, yaklaşık dört yıl boyunca merkez-sol çizgide faaliyet gösteren Memleket Partisi'nin resmi akıbeti netlik kazandı. Sivas'tan başlatılan "Bin Günde Memleket Hareketi" ile temelleri atılan partinin varlığını sürdürüp sürdürmediği konusu siyasi kulisleri de hareketlendirdi. "Memleket Partisi kapatıldı mı?" ve "Muharrem İnce'nin şu anki görevi ne?" sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte Memleket Partisi'nin ve Muharrem İnce'nin son durumu...

MEMLEKET PARTİSİ RESMEN KAPANDI MI, SON DURUM NE?

Muharrem İnce önderliğinde 17 Mayıs 2021 tarihinde kurulan Memleket Partisi resmen kapatıldı. "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" (MAVİ) sloganıyla siyasi hayatına başlayan parti, geçtiğimiz dönemde kritik bir karar sürecinden geçti. Parti, 2025 yılında toplanan 2. Olağanüstü Kurultayı'nda delegelerin oy çokluğu ile aldığı kararla resmen feshedildi.

MUHARREM İNCE ŞU AN MİLLETVEKİLİ Mİ?

Memleket Partisi'nin kurucu genel başkanı Muharrem İnce'nin güncel olarak milletvekilliği görevi bulunmuyor. İnce'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMMa milletvekilliği süreci, 2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'den aday olduğu dönemde sona erdi.