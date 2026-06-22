Son Mühür / Atakan Başpehlivan TBMM Grup Başkanvekili Gelecek Partisi PYK Üyesi ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, geçtiğimiz günlerde D-8 toplantısına katılıp konuşma gerçekleştiren muhafazakâr siyasetin önemli isimlerinden Abdullah Gül’ün Yeni Yol Grubu’nun yaklaşan genel seçimlerde cumhurbaşkanı olabileceğine yönelik kulislerde konuşulan iddialarla ilgili Son Mühür’e önemli değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk Özdağ: Sayın Abdullah Gül bir programa katıldı diye böyle bir şey ortaya atmak doğru değildir

Abdullah Gül’ün, D-8 programına katıldığı için bir niyet okuması yapıldığını belirten ve bunun kesinlikle doğru olmadığını savunan Gelecek Partili Selçuk Özdağ, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, “Sayın Abdullah Gül bir programa katıldı diye böyle bir şey ortaya atmak doğru değildir.

Gül, D-8 toplantısına katılmıştır. D-8, Necmettin Erbakan tarafından oluşturulan bir organizasyondur, özünde nüfusu 50 milyonu geçen Müslüman ülkelerin bir araya gelerek ekonomik temelli bir blok oluşturmayı hedefler. Bu organizasyonun 29. yıl dönümü için yapılan bir buluşma gerçekleşti.

Bu buluşmaya pek çok siyasetçi katıldı. Ben de davetliydim ancak mecliste işlerim olduğu için gidemedim. Sayın Gül’ün bu programa katılmasından dolayı niyet okumanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bunlar gündem oluşması ve reyting oluşturulması için yapılıyor diye düşünüyorum” dedi.

“Türkiye’de ekonomiyi, hukuku, çiftçiyi, taşeronu konuşmak gerekiyor”

Öte yandan, Türkiye’nin Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığından çok daha önemli meseleleri olduğunu savunan Gelecek Partili Özdağ, enflasyon nedeniyle vatandaşların ciddi sorunlar yaşadıklarını aktararak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Konumuz bunlar değil, konumuz Türkiye’de ekonomiyi, hukuku, çiftçiyi, taşeronu konuşmak gerekiyor. O kadar çok konuşacak konu var ki, bugün asgari ücret 28 bin lira bu ücrete neden ara zam verilmiyor?

Enflasyon neticesinde insanlarımız ciddi para kaybediyor. Memurlara yaşanabilir bir zam yapılması gerekiyor. Bizim bunları konuşmamız gerekiyor. Kendi aramızda Gül ile ilgili bir konuşma olmamıştır, kendisi değerli bir isimdir”