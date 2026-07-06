Son Mühür- CHP’nin mutlak butlan kararı sonrası il başkanlıkları görevden alınmaya devam ediyor. CHP Diyarbakır İl Başkanının görevden alınmasının ardından gözlerin çevrildiği Ankara Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşanıyor. Boşalan koltuğa kimin oturacağı sorusu parti içinde kulisleri hareketlendirirken, Diyarbakır örgütünün yeni isim konusunda tek bir figür etrafında birleştiği konuşuluyor.

Genel Merkez Gönül Özel ismine sıcak bakıyor

Ankara kulislerine göre Genel Merkez yöneticilerinin önemli bir kısmının eski il başkanı Gönül Özel’in ismine sıcak baktığı öğrenildi. Parti kurmaylarının Özel için, "Birlikte çalıştığımız, sahayı ve şehri en iyi bilen, en güçlü aday" yorumunu yaptığı belirtiliyor.

"Deneme-yanılmaya tahammül yok"

Diyarbakır cephesinde asıl dikkat çeken ise yakalanan bu ortak hava oldu. Hem merkezdeki hem de taşradaki ilçe başkanları, hatta görevden alınan yönetimdeki bazı başkan yardımcıları bile Gönül Özel’in arkasında duruyor. Teşkilatın Ankara’ya gönderdiği mesaj ise oldukça açık: Şehrin dengelerini bilmeyen bir isim istenmiyor. Kulislerde adı geçen Sertaç Eke gibi Diyarbakır’ın yeni bir "deneme-yanılma" sürecine ya da dışarıdan dayatmalara tahammülü olmadığı açıkça genel merkeze iletilmiş durumda.

Son söz MYK ve parti liderliğinde

Partinin emektarları ve ilçe başkanları, Özel’in toparlayıcı ve deneyimli kimliği sayesinde yönetimde bir boşluk yaşanmayacağına inanıyor. Gözler şimdi CHP liderliği ve MYK’nın Diyarbakır için vereceği son resmi karara çevrilmiş durumda.