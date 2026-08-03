Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir-İzmir Büyükşehir Belediyesi, kurum içeresindeki birimlerde uzun yıllardır bakılan sahipsiz köpeklerin resmi olarak sahiplenilmesini sağlayan “Patili Dostlar İş Başında” projesini hizmete sundu Uygulama ile sokak hayvanlarının alıştıkları yaşam alanlarından ayrılmadan, sağlık kontrolleri ve bakımları üstlenilerek belediye içerisinde kalması planlanıyor.

Projenin ilk uygulaması, Bayraklı Cengizhan Kurs Merkezi’nde yapıldı. Meslek Fabrikası’nın tahliyesi sırasında eski binada kalan Şeker, Tarçın ve Salça isimli üç köpek, proje çerçevesinde yeni çalışma alanına nakledilerek belediye personeliyle tekrar bir araya getirildi.

"Onlar hiçbir zaman yalnız kalmayacak"

Taşınma sürecinin sonrasında köpeklerin kuruma geri getirilmesine ilişkin açıklamada bulunan Meslek Fabrikası Bayraklı Cengizhan Kurs Merkezi Birim Sorumlusu Işıl Yılmaz, köpeklerin yavruluk döneminden itibaren kurumda olduğunu söyleyerek,

"Meslek Fabrikası tahliye edildikten sonra üç köpeğimiz Şeker, Tarçın ve Salça eski yerlerinde kalmıştı. Belediyemizin hayata geçirdiği proje sayesinde onları yeniden çalışma alanımıza getirdik.

Çok mutluyuz. Onları çok seviyoruz ve artık yeniden bizimle birlikteler. Hep birlikte mesaimize devam ediyoruz.

Bebekken bize geldiler, onları büyüttük, ailemizin bir parçası oldular. Meslek Fabrikası'ndan ayrılırken onları geride bırakabilirdik ancak bunu yapmadık. Çünkü onlar bizsiz, biz de onlarsız öksüz gibiydik.

Ayrılık hepimizi derinden üzmüştü. Şimdi yeniden bir arada olmak tarifsiz bir mutluluk. Onlar hiçbir zaman yalnız kalmayacak; biz de her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Yılmaz aynı zamanda, mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında köpeklerin bakım ve beslenme süreçlerinin güvenlik personeli tarafından yapılacağını paylaştı.

"Mikroçip takarak kimlik edinmesini sağlıyoruz"

Mevcut yasal düzenlemelere göre bakımevine alınan hayvanların ancak sahiplendirilmeleri halinde bakımevinden ayrılabildiğini belirten Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Eğitim, İletişim ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde görevli Veteriner Hekim Ezgi Dızmanoğlu, projenin detaylarına dair,

"Proje ile İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerinde bakılan köpeklerin sağlık kontrollerini yapıyoruz ve PAKO Sosyal Yaşam Kampüsü’nde üretilen köpek maması desteği veriyoruz.

Birimlerde zaten bakılan köpekler vardı. Bunlar yine aynı yuvada bakılmaya devam edecek anlamına geliyor. Biz bu proje ile belediye olarak kendi baktığımız köpeklerin sorumluluklarını üstleniyoruz.

Mikroçip takarak kimlik edinmesini sağlıyoruz. Aynı şekilde sokaklarda sahipsiz dostlara bakan yurttaşlarımızın da aynı sorumluluğu almasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

10 yıldır belediyenin baktığı köpekler kimliklendirildi

Yaklaşık 10 yıldır belediye çalışanları tarafından bakımı üstlenilen Tarçın (7), Salça (8) ve Şeker (9), proje ile birlikte resmi olarak mikroçip takılarak kimliklendirildi.

Günlük bakım ve sağlık taramaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından takip edilecek olan üç köpek, "Patili Dostlar İş Başında" projenin öncü uygulamalarından biri oldu.