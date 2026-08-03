Koşulları eksiksiz yerine getiren vatandaşlar, devletin sunduğu çift yönlü destek sayesinde aylık 23 bin 012 liraya varan ödemelerden faydalanabiliyor.

Maaşlar Güncellendi Rakamlar Büyüdü

Yaz aylarıyla birlikte memur maaşlarında yaşanan artış, sosyal yardımların rakamlarını da doğrudan etkiledi. Yaşlı aylığı 7 bin 257 lira 36 kuruşa yükselirken, evde bakım yardımı ise 15 bin 755 liraya çıktı. Hak sahibi olan bir aile, bu iki kalemi alt alta koyduğunda toplamda 23 bin 012 liralık yardımı elinde buluyor.

Ayrı Kollardan Yürüyen Destekler

Yardımların alınış biçiminde ince detaylar bulunuyor. 65 yaş aylığı doğrudan yaşlı vatandaşın kendi hesabına yatırılırken, evde bakım maaşı o kişinin öz bakımını üstlenen ve bir nevi nöbet tutan aile bireyine ya da bakıcısına veriliyor. Sosyal güvencesi bulunmayan ve hanesinde kişi başı gelir sınırı asgari ücretin altında kalanlar bu imkandan öncelikli olarak yararlanıyor.

İzmir'de Nereye Başvurulur?

İzmir'de ikamet eden vatandaşlar başvuru için e-Devlet kapısını yoğun olarak kullanıyor. Dijital ortamda iş yapamayanlar ise bulundukları ilçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat giderek dosya açtırabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler il ve ilçe müdürlükleri de evrak teslimi için kapılarını açık tutuyor.