Doğanay Vural, Anadolu parsını Türkiye'de ilk kez objektifine alan fotoğrafçı olarak tanındı. Himalayalar'da kar leoparını doğal yaşam alanında kaydetmesi ise uluslararası ilgiyi beraberinde getirdi.

Veteriner hekimlik, belgesel yapımcılığı ve ekoturizm alanlarında da çalışan ismin hayat hikâyesi merak konusu. Eğitimi, kariyeri ve kazandığı ödüller sıkça soruluyor.

Doğanay Vural kimdir, nereli?

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde dünyaya gelen isim, ilköğrenimini Çağatay İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise yıllarını Kızılcahamam Anadolu Lisesi'nde geçirdi. Üniversite eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi'nde aldı, 2022-2023 döneminde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yaban Birimi'nde staj gördü. 2024'te boz ayıların yaşam alanları ve göç yollarını konu alan bitirme teziyle mezun oldu ve veteriner hekim unvanı aldı. Doğum yılını kamuoyuyla paylaşmadığı için yaşına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Fotoğraf makinesiyle başlayan yolculuk

Vural'ı doğa fotoğrafçılığına yönelten kırılma noktası babasının bir sözü oldu. Baba, silahın tetiğiyle deklanşör arasındaki farkı anlatarak birinin öldürdüğünü, diğerinin ise ölümsüzleştirdiğini söyledi. Bu cümleden sonra avcılık yerine objektifi seçen genç isim, ilk yıllarda telefon ve amatör ekipmanla çekim yaptı. 2013'te babasının hediye ettiği makineyle dağları, ormanları ve yaban hayatını kaydetmeye başladı.

Saha çalışmaları zamanla kıtalar arasına yayıldı. 2018'de Kenya'daki Maasai Mara Ulusal Parkı'nda ilk Afrika safarisini gerçekleştirdi, 2021'de Kars'ta boz ayıları görüntüledi. 2022'de Fırat Nehri çevresinde nesli tehlike altındaki çizgili sırtlanları kaydetti. 2023'te Hindistan'da Bengal kaplanlarını, aynı yıl Türkiye'de Anadolu parsını görüntüledi. 2024'te Uganda'da dağ gorillerini belgeledi, 2025'te ise Himalayalar'da kar leoparının izini sürdü. Yaklaşık 5 bin 300 metre rakımda ve eksi 27 dereceye varan koşullarda 16 gün süren bu takip, bilim çevrelerinin gündemine girdi.

Ödülleri ve belgesel çalışmaları

Kariyeri boyunca fotoğraf, kısa film ve doğa temalı projelerle çok sayıda ödül kazandı. TÜBİTAK Bilim Fuarı birinciliği, 2021 Sıfır Atık Kısa Film Yarışması Türkiye birinciliği ve 2024 HEMPA Çocuk Hakları Zirvesi'nde aldığı Yılın İçerik Üreticisi ödülü bunların arasında bulunuyor. Komodo Adası'nda çektiği belgesel YouTube'da yüz binlerce izlenme aldı. Kurduğu Doğanay Medya & Turizm bünyesinde hazırladığı "Doğanay Vahşi Doğada" programı TRT Genç ekranlarında yayınlanıyor.