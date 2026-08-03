İzmir'in Bayraklı ilçesinde gece yarısı meydana gelen motosiklet kazasında 28 yaşındaki sürücü Ali Özen hayatını kaybetti, yanındaki arkadaşı ise ağır yaralandı.

Yolcu konumundaki kişi yola savruldu

Kaza, saat 00.15 sıralarında Anadolu Caddesi’nde gerçekleşti. Karşıyaka yönüne seyir halinde olan Ali Özen yönetimindeki 34 GZB 784 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yolun solundaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Özen ve arkasında yolcu olarak bulunan Mustafa Kemal Y. (32) yola savruldu.

Sürücü hastanede hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Doktorların tüm çabasına rağmen sürücü Ali Özen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Özen’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

1 kişinin tedavisi sürüyor

Bayraklı'da yaşanan kazada ağır yaralanan Mustafa Kemal Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri, kazanın kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.