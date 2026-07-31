SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Adalet Bakanlığı ve Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) verilerine göre Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında tutuklu sayısı 427 bin sınırını aştı. Toplam 304 bin kişilik resmi kapasitesi bulunan cezaevleri, mevcut doluluk oranıyla fiziki sınırlarını zorlarken, denetimli serbestlik ve adli kontrol altındaki kişi sayısı da yarım milyona yaklaştı.

Kapasitenin 123 Bin Üzerinde

Resmi veri ve izleme raporlarına göre ceza infaz kurumlarındaki tablo şu verilerle cezaevlerinde 'kapaite' alarmı veriyor. Türkiye'deki 402 ceza infaz kurumunda toplam 427.525 mahpus bulunuyor. Cezaevlerinin toplam kapasitesi 304.278 kişi. Bu durum, kurumların kapasitelerinin %40,5 üzerinde (123.247 kişi fazla) bir dolulukla çalıştığını gösteriyor. Mevcut nüfusun kapasiteye oranı %140,5 seviyesine ulaşmış durumda. Cezaevinde 363.620'si hükümlü, 63.905'i ise tutuklu statüsünde infaz kurumlarında yer alıyor. 307.637 kişi kapalı cezaevlerinde bulunurken, 119.888 kişi açık ceza infaz kurumlarında tutuluyor.

490 Bini Aşkın Kişi Denetimli Serbestlik ve Adli Kontrol Altında

Cezaevlerindeki kapasite aşımının bir diğer yansıması ise adli kontrol ve denetimli serbestlik mekanizmalarında yaşanıyor. Adalet Bakanlığı verilerine göre, cezaevindeki nüfusun yanı sıra 494 binden fazla kişi denetimli serbestlik, ev hapsi (konutu terk etmeme), imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı gibi tedbirlerle takip ediliyor. Bu rakamın yaklaşık 100 binini uyuşturucu bağımlılığı tedavisi ve denetimli serbestlik süreçleri oluşturuyor.

Yeni Cezaevleri Gündemde

Ceza infaz kurumlarındaki yoğunluğun artmasıyla birlikte cezaevi başına düşen kullanım alanlarında da gerileme gözleniyor. Bakanlık verileri, önceki yıllarda daha yüksek olan hükümlü başına kullanım alanının fiziki sıkışıklık nedeniyle düştüğünü ortaya koyuyor. Yoğunlaşan nüfusa paralel olarak, 2028 yılı sonuna kadar 50'ye yakın yeni ceza infaz kurumunun inşa edilmesinin planlandığı bildiriliyor.