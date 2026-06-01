İstanbul Kadıköy sahil yolunda seyir halindeki bir otomobilde camdan dışarı sarkıp trafiği tehlikeye sokan genç, polis ekiplerinin yaptığı denetim sonucunda yakalandı. Trafik güvenliğini riske atan sürücü ve yolcu hakkında idari para cezası verildi.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı!
Tehlikeli olay, Kadıköy sahil yolunda gerçekleşti. İddialar çerçevesinde, seyir halindeki otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan genç, araç hareket halindeyken camdan dışarı sarkarak tehlikeli hareketler gerçekleştirdi.
Polis ekipleri tarafından araç durduruldu!
O anlara ait görüntülerin sosyal medyada yayılması ve trafik ekiplerine ulaşmasının ardından bölgede denetimlerini artıran polis ekipleri, söz konusu aracı kısa sürede belirledi.
Ceza uygulandı!
Yapılan incelemeler sonucunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler sebebiyle sürücü ve yolcuya para cezası verildi.