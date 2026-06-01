Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde korku yaratan bir trafik kazası meydana geldi. Gerçekleşen kazada, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucunda araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti.

Afyonkarahisar-Uşak karayolunda meydana geldi!

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak karayolunun Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesi mevkiinde gerçekleşti. Gelen bilgiler çerçevesinde A.T. yönetimindeki 35 CLH 324 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolünü kaybetti.

Yaralılar hastaneye götürüldü!

Kazayı gören vatandaşların ihbarının ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Kazada sürücü A.T. ile araçta bulunan R.T., Ç.T. ve E.N.T.’nin yaralandığı belirtildi.