Yeni dönemde sağlık kurumlarına atanacak personeli sadece KPSS puanı belirleyecek. Sınavdan yüksek puan alan adaylar hiçbir mülakata girmeden doğrudan işe başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi atama sürecini tamamen merkezi sistem üzerinden yönetecek. Kurumun yayımlayacağı tercih kılavuzu memur adaylarının rotasını çizecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kesinleşmiş bir başvuru takvimi henüz duyurulmadı. ÖSYM kılavuzu yayımladığı an süreç resmen başlayacak. Adaylar kılavuzda belirtilen tarihler arasında sisteme girip tercihlerini tamamlayacak.

SAĞLIK PERSONELİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

İstihdam edilecek uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe ve hemşireler için özel nitelikler aranacak. Hangi kadro için hangi KPSS puan türünün geçerli olacağı, istenen mezuniyet alanı ve eğitim şartları ÖSYM'nin kılavuzuyla netleşecek.

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Atamaların çok büyük bir kısmı hekim kadrolarına ayrıldı. Resmi karara göre Bakanlık hastanelere 22 bin 983 uzman doktor ve 3 bin 652 doktor alacak. Kalan kontenjanlardan 25'i sağlık teknikerlerine, 9'u ebelere, 2'si hemşirelere ve 1'i diyetisyene verilecek.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Adaylar yerleştirme işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yürütecek. Tercih ekranına T.C. kimlik numarası ve şifreyle girilecek. Memur adayları kontenjanların illere dağılımını inceleyip listelerini doğrudan sisteme kaydedecek.