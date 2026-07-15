Türkiye'deki 5 milyonu aşkın emekli için beklenen gün geldi çattı. Aylardır süren zam tartışmaları, en düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaracak yepyeni bir kanun teklifiyle son buluyor. Bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda masaya yatırılacak olan bu devasa düzenleme, milyonlarca ailenin bütçesine girecek net rakamı kesinleştirecek. Gözler komisyondan çıkacak onayda ve hemen ardından başlayacak Genel Kurul sürecinde. Peki, 79 milyar lira gibi dev bir bütçeye sahip bu tarihi zam emeklinin cebine ne zaman yansıyacak? "Emekli zammı son dakika", "temmuz ayı zamlı ödeme takvimi" ve "SSK Bağ-Kur emekli maaş farkı hesaplama" gibi internette en çok aranan o başlıkların detaylarına iniyoruz.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Uzun süredir 20 bin lira olarak uygulanan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı, yeni yasa teklifiyle 23 bin 552 liraya çıkıyor. Hazırlanan bu önemli kanun teklifi, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda detaylıca görüşülecek. Komisyonun onay vermesinin ardından hiç vakit kaybedilmeden Genel Kurul'a sevk edilecek olan yasanın, oldukça hızlı bir şekilde Meclis'ten geçmesi planlanıyor. Hükümet kanadı, bu kritik maaş zammını temmuz ayı ödeme dönemine yetiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI HANGİ TARİHTE HESAPLARA YATACAK?

Emekli vatandaşların arama motorlarında en çok sorduğu sorulardan biri de yeni ödeme takvimi. Normal şartlarda SSK emeklileri, tahsis numaralarının son rakamına göre maaşlarını 17 ile 26 Temmuz tarihleri arasında çekiyor. Bağ-Kur emeklileri için ise maaş günleri 25-28 Temmuz olarak uygulanıyor. Meclis'teki yasama süreci bu tarihlerden önce tamamlanırsa, 23 bin 552 liralık yeni zamlı maaşlar doğrudan emeklinin banka hesabına yatacak.

MAAŞ FARKLARI İÇİN EK ÖDEME YAPILACAK MI?

Bazen Meclis'teki görüşmeler planlanan takvimi bir iki gün aşabiliyor. Ancak düzenleme maaş ödeme günlerine yetişmese bile hiçbir emekli mağduriyet yaşamayacak. Kendi ödeme gününde eski maaşını çeken emeklilere, yasa Resmi Gazete'de yayımlandıktan çok kısa bir süre sonra aradaki zam farkı ek bir ödemeyle gönderilecek. Yani yasa gecikse de emeklinin cebine girecek parada hiçbir kesinti veya kayıp yaşanmayacak.

KÖK MAAŞ FARKI VE HAZİNE DESTEĞİ NASIL İŞLEYECEK?

Bu dev zammın arkasında ciddi bir ekonomik planlama yatıyor. Düzenlemenin devlete toplam maliyeti tam 79 milyar lira olarak hesaplandı. Yasa, Türkiye genelindeki 5,1 milyon kişiyi doğrudan etkiliyor. Ülkemizde gelir ve aylık alan 17 milyon vatandaşın yaklaşık 14,5 milyonunu SSK ve Bağ-Kur'lular oluşturuyor. Yeni dönemde, kök maaşı 23 bin 552 liralık taban aylığın altında kalan tüm emekliler için aradaki farkı yine Hazine ve Maliye Bakanlığı karşılayacak. 2022'de 1,2 milyon olan en düşük maaşlı emekli sayısı, bu yeni zam düzenlemesiyle birlikte ilk kez 5 milyon sınırını da aşmış olacak.