Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) kamu kadrolarına yapılacak atamalar için başvuruları topluyor. Adaylar sistemdeki boş pozisyonlara doğrudan puan üstünlüğüne göre yerleşecek. Merkezi atama kuralları çerçevesinde mülakat yapılmayacak. Listelerini sisteme giren binlerce kişi kurumun yerleştirme işlemlerini bitirip sonuçları ilan etmesini bekliyor.

KPSS 2026/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin 9 Temmuz'da başlattığı tercih süreci 16 Temmuz 2026 saat 23.59'da bitecek. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle alınıyor. Adaylar yerleştirme işlemlerinde 14 Temmuz 2024 KPSS Lisans, 1 Eylül 2024 KPSS Ön Lisans ve 15 Eylül 2024 KPSS Ortaöğretim sınavlarından aldıkları puanları kullanıyor.

KPSS 2026/1 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sürecinin bitmesiyle kurum yerleştirme aşamasına geçecek. Ancak sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı. İşlemler bittiğinde ÖSYM yerleştirme sonuçlarını resmi internet sitesinden yayımlayacak. Adaylara ya da atandıkları kamu kurumlarına posta yoluyla fiziki bir sonuç belgesi gitmeyecek.

KPSS MERKEZİ YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işlemleri adayların sınav puanları, tercih sıraları ve kadro nitelikleri temel alınarak tamamen merkezi sistemle yürütülecek. Aynı pozisyonu isteyen adaylardan puanı yüksek olan kadroyu alacak. Puanların eşit çıkması halinde mezuniyet tarihi daha eski olana, bu tarihler de aynıysa yaşı büyük olan adaya öncelik verilecek.

Adayın öğrenim düzeyi, cinsiyeti veya mezuniyet alanı kılavuzdaki şartlara uymuyorsa sistem o tercihi iptal edecek. Ayrıca tercihlerin başladığı gün 65 yaşını dolduranlar yerleştirme hakkı kazanamayacak. Kendi listesindeki yerlere daha yüksek puanlı adaylar yerleşen kişilerin ataması yapılmayacak.

ATANAN ADAYLAR NE YAPACAK?

Sınav sonucuna göre bir kadroya yerleşen kişiler, atama işlemleri için doğrudan yerleştirildikleri kamu kurumuna gidecek. Teslim edilecek belgeleri ve başvuru takvimini ilgili kamu kurumları ayrıca duyuracak. ÖSYM'nin atadığı adaylar, kurumlar tarafından başka bir mülakata alınmadan işe başlatılacak. Kılavuzdaki şartları taşımayan ya da belgelerini zamanında kuruma teslim etmeyen kişilerin atama işlemleri iptal edilecek.