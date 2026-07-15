ABD ve İran arasındaki jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını fırlatması ve enflasyon korkularını yeniden tetiklemesiyle yön arayan piyasalarda gözler kritik ABD verilerine kilitlendi; işte konuya dair tüm merak edilenler.

Küresel piyasalarda altın ile birlikte en çok takip edilen değerli metallerden gümüş, ons başına 58 doların altını görerek yatırımcısına zor anlar yaşattı. Önceki işlem gününde yüzde 4 civarında yaşadığı sert kaybın ardından yatay bir seyir izleyen gümüş fiyatları için tehlike çanları çalıyor. Özellikle Orta Doğu'dan gelen çatışma ve gerilim haberleri fiyatlar üzerinde ağır bir baskı kurarken, enflasyon verisi ve Fed cephesinden gelecek açıklamalar gümüşün kaderini belirleyecek. Gümüş düşecek mi diye araştıran yatırımcılar şimdi büyük bir dikkatle bugün yaşanacak gelişmeleri bekliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Değerli metal piyasalarında yaşanan bu sarsıntının arkasında Orta Doğu'da yeniden alevlenen jeopolitik riskler yatıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran gemilerine yönelik Hürmüz Boğazı'nda uygulanan deniz ablukasını yeniden devreye aldı. Bununla da yetinmeyen ABD yönetimi, bölgedeki güvenlik hizmetlerinden yararlanan ülkelerden mali destek talep etti. Bu karmaşık durum petrol fiyatlarını hızla yukarı çekerken, gümüş gibi değerli metallerin değer kaybetmesine yol açtı.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON GÜMÜŞÜ NASIL ETKİLER?

Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında dozu artan bu restleşme, küresel çapta enflasyon korkularını yeniden canlandırdı. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, tüm dünyada enerji maliyetlerini artırarak enflasyon baskısını güçlendirdi. Washington yönetiminin İran'ın deniz taşımacılığını hedef alması ve Tahran'ın olası misilleme tehditleri, piyasalardaki risk algısını zirveye taşıdı. Artan enflasyon beklentisi, faiz getirisi olmayan gümüş için oldukça olumsuz bir senaryo yarattı.

FED BAŞKANI KEVİN WARSH NE AÇIKLAYACAK?

Şimdi tüm küresel piyasaların ve yatırımcıların nefesini tutarak beklediği iki önemli gelişme var. Birincisi gün içinde açıklanacak ABD haziran ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) verisi. İkincisi ise Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ABD Kongresi'nde yapacağı kritik sunum. Warsh'ın vereceği mesajlar, küresel ekonominin gidişatı ve para politikasının geleceği hakkında hayati ipuçları barındırıyor. Bu sunum sırasında enflasyon hedefleri ve faiz politikalarına dair çıkacak olası mesajların, gümüş piyasasında dalgalanmalar yaratması bekleniyor.

EYLÜL AYINDA FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Enflasyon endişelerinin yeniden alevlenmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını indirmek yerine daha uzun süre yüksek tutacağı, hatta yeni bir artışa gideceği beklentisini her geçen gün güçlendirdi. Para piyasalarındaki güncel durum da bu beklentiyi açıkça doğruluyor. Yatırımcılar şu an eylül ayında yeni bir faiz artırımı ihtimalini yüzde 51 gibi yüksek bir oranla fiyatlıyor. Faizlerin sabit bırakılma ihtimali ise yüzde 23 seviyelerinde kaldı. Gümüşün önümüzdeki günlerde çizeceği rota, tamamen açıklanacak bu enflasyon rakamlarına ve Fed'in izleyeceği yola göre şekillenecek.