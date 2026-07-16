Son Mühür- orta Doğu'da yaşanan çatışmalar ve yaşanan enerji krizinin gölgesinde 14 bin puan seviyesine kadar geri çekilen BIST 100 endeksi, son anda gelen alışlarla 14.079 puandan kapanmıştı.

15 Temmuz nedeniyle işlemlerine bir gün ara veren Borsa İstanbul, güne 50 puanlık azalışla yüzde 0.36 düşerek 14.029 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar tedirgin...



ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede enflasyonun yavaşladığını ortaya koymasına karşın, küresel piyasalar henüz rahatlamış değil.

Artan jeopolitik gerilimler ve dünya genelinde teknoloji hisselerinde görülen sert dalgalanmaların etkisiyle karışık seyir gözleniyor.

Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor

Asya borsalarında teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor. Güney Koreli şirket SK Hynix'in hisseleri yüzde 12, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 8,6 geriledi.

Bitcoin, altın, gümüş, petrol...



IMF, Hürmüz Boğazı merkezli gerilimin ardından petrol piyasasında tamponların azaldığı konusunda uyardı.

Küresel tüketimin yaklaşık 10 günlük miktarına eşdeğer olan 1,1 milyar varilden fazla ham petrolün piyasaya ulaşamadığı hatırlatılan uyarıda, ortaya çıkan arz açığının 1973 petrol krizi, İran-Irak Savaşı ve Körfez Savaşı dönemlerinde görülen arz açıklarını aştığına dikkat çekildi.

Brent petrol yüzde 0.52'lik geri çekilmesine karşın 84.58 dolardan işlem görüyor.

Ons altın 4.033 dolardan, gram altın 6.101 liradan,

gümüş 57.40 dolardan,

Bitcoin 64.860 dolardan alıcı buluyor.